平溪白石籃球場路口改善完成 打造安全通行環境

位於平溪區106市道的白石籃球場路口，過去因車流交會頻繁、視線受限，時常發生交通事故。為提升當地行車安全，新北市政府交通局會同平溪區公所進行改善工程，共增設太陽能閃燈及岔路標誌各2處，並增繪20公尺視覺化減速標線，盼能有效提醒用路人減速慢行，降低事故風險。

白石里長賴明焜指出，這個路口鄰近籃球場與民宅，平時人車混雜，常讓居民擔心安全問題。如今設置了閃燈與標線後，能明顯提醒駕駛人減速通過，相信可大幅降低事故發生率，感謝市府與區公所對地方需求的重視。

平溪區長李天民表示，白石地區道路蜿蜒狹窄，又是當地民眾通勤的重要幹道，過去這個路口確實常有事故發生。感謝交通局協助規劃改善，未來也會持續巡查轄內各路段安全設施，讓居民與遊客都能安心行駛。