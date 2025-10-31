快訊

平溪白石籃球場路口改善完成 打造安全通行環境

觀天下／ 記者陳郁薇／平溪報導
改善工程增設閃燈、岔路標誌及減速標線，提升路口交通安全。 圖／觀天下有線電視提供
改善工程增設閃燈、岔路標誌及減速標線，提升路口交通安全。 圖／觀天下有線電視提供

位於平溪區106市道的白石籃球場路口，過去因車流交會頻繁、視線受限，時常發生交通事故。為提升當地行車安全，新北市政府交通局會同平溪區公所進行改善工程，共增設太陽能閃燈及岔路標誌各2處，並增繪20公尺視覺化減速標線，盼能有效提醒用路人減速慢行，降低事故風險。

白石里長賴明焜指出，這個路口鄰近籃球場與民宅，平時人車混雜，常讓居民擔心安全問題。如今設置了閃燈與標線後，能明顯提醒駕駛人減速通過，相信可大幅降低事故發生率，感謝市府與區公所對地方需求的重視。

平溪區長李天民表示，白石地區道路蜿蜒狹窄，又是當地民眾通勤的重要幹道，過去這個路口確實常有事故發生。感謝交通局協助規劃改善，未來也會持續巡查轄內各路段安全設施，讓居民與遊客都能安心行駛。

交通事故 平溪

相關新聞

等快10分鐘！板南線列車異常「多站月台擠爆人潮」 北捷回應了

台北捷運板南線今日晚間7時7分發生列車異常，台北車站往南港展覽館方向有延誤，通勤時間預估增加15分鐘，班距一度調整中。台...

泰板輕軌西盛支線有希望？侯友宜：路廊有留就會做、主線要先做好

新莊西盛地區約12萬人口，進駐人口仍持續增加中，新北市議員翁震州關心泰板輕軌「後港西盛支線」相關進度，翁震州表示，除了可...

「花蓮四季好頻」市集 明後天捷運西門站登場

11月1日至2日11時至19時，於捷運西門站B1大廳，臺北捷運與花蓮縣政府攜手舉辦「花蓮四季好頻」冬季市集—《冬｜部落祝福・山海療癒》，以「慢活、慢食、慢遊」打造沉浸式體驗。

新北3地區路段停車格11月起收費管理 收費時間及費率一次看

新北市交通局將自11月1日起，於新北市八里區商港三路、林口區忠孝路646巷及汐止區招商街共48格汽車格及3格大型重機專用格實施收費管理，以落實「使用者付費」原則，提升車格周轉率，讓有停車需求的車主都找得到車位停。

北市公車電動化進度輸台中 議員曝：充電站還被「借用」

北市推動2030年公車全面電動化，市議員許淑華指出，北市電動公車占比還不到3成，進度落後，原規畫設置充電樁的東園調度站，...

新北耶誕城演唱會排除「武統」藝人？ 觀旅局：相關輿情會納入考量

藝人「閃兵」引發社會熱議，新北市議員戴瑋姍今在市政總質詢提到，傳出相關藝人演出取消是否屬實？那藝人宣揚中國武統怎處理，市...

