北市公車電動化進度輸台中 議員曝：充電站還被「借用」

北市推動2030年公車全面電動化，市議員許淑華指出，北市電動公車占比還不到3成，進度落後，原規畫設置充電樁的東園調度站，現借用為第一魚果改建的中繼市場，使用到2031年，無法歸還，恐造成政策跳票。對此，市場處表示，現正尋找其他可調度的市有地。

許淑華指出，台北市現有3325輛公車，其中電動公車925輛，占比27.8%，已經落後達到5成的台中市，台北市府預計每年汰換400輛公車，依照這個規畫，仍需6年才能全數汰換完成，到2031年才能達成全市公車電動化的目標，進度落後。

許淑華也批市府「大小眼」原本是3條繁忙公車路線匯集的東園調度站，借給市場處作為第一魚果市場改建期間的中繼市場及冷藏辦公室，導致公運處遲遲無法取回土地，公車目前必須停華中橋堤外停車場，未來若要設充電樁，遇到河水暴漲，將面臨毀損風險。

北市產發局長陳俊安坦言，第一魚果市場改建案，工期要到2031年才會完工；市場處長黃宏光指出，東園調度站緊鄰拍賣市場，現做拍賣辦公室、資訊機房及農產品調節冷藏庫使用，對北市批發市場營運，也很重要，若現在移出，未來會增加市場改建成本。至於台北市還有沒有其他適合的地點？北市財政局長胡曉嵐表示，會盡快盤點。

市場處指出，為協助公車業者，將配合財政局盤點現有可調度的市有地，希望能兼顧市場改建與公車充電的需求，順利推動市府政策。

首都客運總經理李建文表示，充電站難尋，這只是冰山一角，在都會區找地非常困難，以前柴油公車，停一輛需20坪，電動車要設充電樁，停一台車需30坪，若地主租期太短，業者也不敢租。

他說，東園調度站是市府的地，若也無法設樁，業者會很困擾，其實業者很有心要和市府達成公車全面電動化目標，但在台北市，可用的地都已經用了。現在找調度場站，已往新北覓地，但想在板橋、中永和、三重、新莊找地，也很難了，且地點也不能太偏僻，避免增加駕駛員的工作時間，業者需要市府幫忙。