快訊

2026九合一選舉日程出爐 中選會：11月28日投票

聽新聞
0:00 / 0:00

北市公車電動化進度輸台中 議員曝：充電站還被「借用」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市力拚2030年市區公車全面電動化。報系資料照／記者許正宏攝影
北市力拚2030年市區公車全面電動化。報系資料照／記者許正宏攝影

北市推動2030年公車全面電動化，市議員許淑華指出，北市電動公車占比還不到3成，進度落後，原規畫設置充電樁的東園調度站，現借用為第一魚果改建的中繼市場，使用到2031年，無法歸還，恐造成政策跳票。對此，市場處表示，現正尋找其他可調度的市有地。

許淑華指出，台北市現有3325輛公車，其中電動公車925輛，占比27.8%，已經落後達到5成的台中市，台北市府預計每年汰換400輛公車，依照這個規畫，仍需6年才能全數汰換完成，到2031年才能達成全市公車電動化的目標，進度落後。

許淑華也批市府「大小眼」原本是3條繁忙公車路線匯集的東園調度站，借給市場處作為第一魚果市場改建期間的中繼市場及冷藏辦公室，導致公運處遲遲無法取回土地，公車目前必須停華中橋堤外停車場，未來若要設充電樁，遇到河水暴漲，將面臨毀損風險。

北市產發局長陳俊安坦言，第一魚果市場改建案，工期要到2031年才會完工；市場處長黃宏光指出，東園調度站緊鄰拍賣市場，現做拍賣辦公室、資訊機房及農產品調節冷藏庫使用，對北市批發市場營運，也很重要，若現在移出，未來會增加市場改建成本。至於台北市還有沒有其他適合的地點？北市財政局長胡曉嵐表示，會盡快盤點。

市場處指出，為協助公車業者，將配合財政局盤點現有可調度的市有地，希望能兼顧市場改建與公車充電的需求，順利推動市府政策。

首都客運總經理李建文表示，充電站難尋，這只是冰山一角，在都會區找地非常困難，以前柴油公車，停一輛需20坪，電動車要設充電樁，停一台車需30坪，若地主租期太短，業者也不敢租。

他說，東園調度站是市府的地，若也無法設樁，業者會很困擾，其實業者很有心要和市府達成公車全面電動化目標，但在台北市，可用的地都已經用了。現在找調度場站，已往新北覓地，但想在板橋、中永和、三重、新莊找地，也很難了，且地點也不能太偏僻，避免增加駕駛員的工作時間，業者需要市府幫忙。

公車路線 北市府 電動

延伸閱讀

埔里掩埋場、名間焚化爐案 南投縣長許淑華：最審慎把關

南投縣達成零負債 許淑華宣布：明年起長輩健保費縣府幫繳

南投軌道長期靠台中？縣長許淑華規劃短中長三階段交通藍圖

許淑華辦國慶焰火當DJ爆紅 被入題卻是錯誤答案

相關新聞

新北耶誕城演唱會排除「武統」藝人？ 觀旅局：相關輿情會納入考量

藝人「閃兵」引發社會熱議，新北市議員戴瑋姍今在市政總質詢提到，傳出相關藝人演出取消是否屬實？那藝人宣揚中國武統怎處理，市...

【重磅快評】為光電欲染指翡翠 民進黨令人無言

烏山頭水庫光電板風波未止，有北市議員爆料，中央曾三度發函「覬覦」翡翠水庫設光電板，由於關係600萬人用水，要求市府嚴格把...

「花蓮四季好頻」市集 明後天捷運西門站登場

11月1日至2日11時至19時，於捷運西門站B1大廳，臺北捷運與花蓮縣政府攜手舉辦「花蓮四季好頻」冬季市集—《冬｜部落祝福・山海療癒》，以「慢活、慢食、慢遊」打造沉浸式體驗。

新北3地區路段停車格11月起收費管理 收費時間及費率一次看

新北市交通局將自11月1日起，於新北市八里區商港三路、林口區忠孝路646巷及汐止區招商街共48格汽車格及3格大型重機專用格實施收費管理，以落實「使用者付費」原則，提升車格周轉率，讓有停車需求的車主都找得到車位停。

北市公車電動化進度輸台中 議員曝：充電站還被「借用」

北市推動2030年公車全面電動化，市議員許淑華指出，北市電動公車占比還不到3成，進度落後，原規畫設置充電樁的東園調度站，...

三重果菜批發市場「冷凍設備老舊又發霉」 侯友宜：該改善就改善

新北市議員顏蔚慈今日在議會總質詢，為三重果菜批發市場攤商請命，要求市府正視市場冷凍設備老舊問題，改善節能成效，並檢討租金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。