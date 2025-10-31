新北耶誕城演唱會排除「武統」藝人？ 觀旅局：相關輿情會納入考量

藝人「閃兵」引發社會熱議，新北市議員戴瑋姍今在市政總質詢提到，傳出相關藝人演出取消是否屬實？那藝人宣揚中國武統怎處理，市長侯友宜表示，會留意社會觀感，觀旅局表示，藝人的相關輿情都會納入考量。

戴瑋姍今表示，希望觀旅局說明耶誕城演唱會卡司選擇標準，是否也會將宣揚武統言論，作為排除標準，不希望看見樂於「舉發」其他台灣藝人的藝人上台表演。

侯友宜說，自己是堂堂正正的中華民國人，也要留意社會觀感。觀旅局長楊宗珉表示，演出者的相關輿情都會納入考量、盡量審視。

戴瑋姍追問，耶誕城是否有移地舉辦的可能，沒有辦過的行政區，都想要耶誕城帶來的福澤，板橋人卻因為這45至60天的交通黑暗感到困擾，譏諷它是「撒旦城」，市議員顏蔚慈也建議，三重大都會公園就是不錯的舉辦地點。

侯友宜回應，新北燈會已經在大都會公園舉辦了，耶誕城已成國際獲獎肯定的市集，增加新北、板橋國際能見度，當然過程中給板橋帶來一些困擾，市府每年動用許多警力指揮交通，上次768萬人次造訪，過程中批評聲音有減少，近日看交通狀況也不錯。