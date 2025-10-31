快訊

11月1日至2日11時至19時，於捷運西門站B1大廳，臺北捷運與花蓮縣政府攜手舉辦「花蓮四季好頻」冬季市集—《冬｜部落祝福・山海療癒》，以「慢活、慢食、慢遊」打造沉浸式體驗。

北捷公司表示，「慢活區」邀請多組藝術家，以自然素材創作展現花蓮的山海意象，有石雕、漂流木燈飾、構樹皮工藝、竹籐編織與陶藝創作等，讓民眾感受花蓮職人細膩的美學。

「慢食區」將花蓮的山海風味搬進城市，結合原民食材與創意料理，推出原味鹹豬肉、野菜果汁、糖絲甜點、樹葡萄酒等特色料理與甜品，一邊品嚐、一邊認識花蓮飲食文化背後的故事。

「慢遊區」引領民眾在城市裡走進部落，由部落職人呈現在地生活樣貌與文化創意。從部落深度旅程、糯米釀品嚐、月桃飯，到再生服飾設計，都將花蓮的文化魅力帶進城市。

北捷公司表示，活動期間，民眾完成現場打卡任務，即獲得捷運回饋點數40點，每1點捷運點可折抵新臺幣1元，現場購物立即折抵，點數數量有限，送完為止。此外，11月1日（週六）下午2時至4時，安排部落祈福舞蹈表演，在欣賞表演、體驗文化的同時，享受視覺與心靈的沉浸式體驗。

「花蓮四季好頻」市集 明後天捷運西門站登場

