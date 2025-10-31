【重磅快評】為光電欲染指翡翠 民進黨令人無言

烏山頭水庫光電板風波未止，有北市議員爆料，中央曾三度發函「覬覦」翡翠水庫設光電板，由於關係600萬人用水，要求市府嚴格把關，市長蔣萬安明確表示「依法不可以，絕對不准」，算是安了民心；其實民進黨政府一直在打北部水庫的主意，石門水庫也險些「淪陷」，後來是用「在槽水庫不宜設光電板」的理由拒絕，但翡翠也是在槽水庫，中央「明知故犯」，真不知是腦袋出了什麼問題？

北市議員張斯綱、曾獻瑩指出，經濟部水利署2022年3年、2023年12月、2024年12月發函台北翡翠水庫管理局，要求盤點轄內可否設置太陽能光電設施，意圖強壓北市府在「首都水源聖地」設光電板，無異是將翡翠視為光電績效的「提款機」，罔顧大台北地區600萬市民飲水安全，要求市府表達捍衛翡翠水庫飲用水安全，堅決反對設光電板的態度，不要變成烏山頭水庫翻版。

事實上，中央三次發函北市翡管局盤點設置光電板，都被北市翡管局拒絕。拒絕理由有三，一是水庫位在都市計畫法水源特定區內，土地使用受限制；二是依新北市「變更台北水源特定區計畫」明定，翡翠水庫水域部分除管理機構為水庫運作及居民交通外，禁止其他浮具設置及船隻航行；三是依水利法及水庫蓄水範圍使用管理辦法，經濟部公告「翡翠水庫蓄水範圍及其申請許可事項」，翡翠水庫以家用及公共給水為主要目標，不受理申請任何使用行為。

台北市政府拿出中央及地方法規拒絕水庫設光電板，算是相當高明；中央三次發函，其中兩次是在蔣萬安市長任內，蔣的立場清楚明確，議員們其實不必擔心翡翠水庫失守，但這個爆料卻凸顯中央明知依法不許可，卻不死心一再發函，強要地方違法行事，還真是居心叵測。

其實，在翡翠水庫之前，中央在鄭文燦主政桃園時就打過石門水庫的主意了，一度討論在石門水庫設置光電板，北水局認為石門水庫屬在槽水庫，也就是在主流河川上興建，易受到颱風豪雨或乾旱影響而變化，水位易升易降，不宜設置光電板，後來水利署改在新竹寶二水庫設光電板，並於2018年併網發電，最主要理由為寶二是離槽水庫，水位較穩定。

如果以同一標準來審視，翡翠水庫是北部最大的在槽水庫，主要功能是供應大台北地區優質的民生用水，是台北市及新北市最重要的水源，經濟部水利署三度發函台北翡翠水庫管理局之前，怎麼會忘記水庫設光電板的ABC？

烏山頭水庫是離槽水庫，確有設光電板的條件，但它每天也要供應大台南35萬噸民生用水，水質不容輕忽，民進黨根本不管，還一度加碼計畫在曾文水庫也設光電板，但曾文是在槽水庫，根本不宜設光電板，更別說它每天也供32萬噸民生用水，大台南民生用水量一天不過96萬噸，烏山頭加曾文就佔近7成，民進黨因錯誤的能源政策，連這個曾是東南亞最大的水庫也要「染指」，實在令人無言。