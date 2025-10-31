三重果菜批發市場「冷凍設備老舊又發霉」 侯友宜：該改善就改善

新北市議員顏蔚慈今日在議會總質詢，為三重果菜批發市場攤商請命，要求市府正視市場冷凍設備老舊問題，改善節能成效，並檢討租金標準。市長侯友宜表示，會責成農業局該改善就改善。

顏蔚慈指出，三重果菜批發市場冷凍庫自1986年成立至今，從未翻新冷凍設備，導致設備年久失修長期漏水，整個冷凍庫潮濕發霉。相較台北果菜市場冷凍庫乾淨明亮、租金低廉，三重果菜市場冷凍庫每坪月租金高達5600元，是台北果菜市場的2倍以上。

顏蔚慈指出，台北第二果菜批發市場在今年更新冷凍設備，申請中央補助6415萬，並導入農業用電與離峰節電機制。改善後每月節省電費達50多萬，減少能源浪費也提升蔬果儲藏品質。同樣是果菜批發市場，台北市節電又省錢，新北市貴又爛，實在說不過去。

顏蔚慈說，三重果菜批發市場市場是北台灣重要蔬果批發樞紐，要求侯市長應比照台北標準，汰換翻新冷凍庫設施，同時檢討節能措施與租金制度，讓市場升級的效益回饋攤商。

農業局長諶錫輝表示，有關冷藏庫設備缺失，會立刻改善。電費部分，已經請台電為三重、板橋2個批發市場盤點，經計算後，1年僅能節省19萬多元，應以節能為優先，農業局會將板橋、三重2個批發市場全面更新為節能設施。

農業局補充，針對三重果菜市場設備老舊問題，已請果菜公司全面檢視，後續農業局也會協助果菜公司進行相關設備更新。