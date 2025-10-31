快訊

新北YouBike騎乘人次破3億 全市1500站點今天達標

聯合報／ 記者葉德正江婉儀／新北即時報導
新北市全市YouBike站點達到1502站。圖／新北市交通局提供
新北市全市YouBike站點達到1502站。圖／新北市交通局提供

YouBike已是許多民眾重要通勤工具，新北市交通局今天表示，截至目前為止新北累積騎乘人次已經突破3億人次，今天啟用林口、板橋等處新的站點，新北全市YouBike站點增至1502站，提前達到1500站里程碑。

交通局簡任技正吳政諺表示，新北市去年9月全市全面升級為YouBike 2.0系統後，憑藉輕樁設計的特性，租賃站建置更加彈性便利，在今年3月已達成「區區有YouBike」的目標。

吳政諺說，市府今年恢復YouBike 2.0「前30分鐘免費」，也帶動使用熱潮，據統計目前每日租借次數約達13萬次，較2月上路前的每日約8萬次成長近6成，市民使用意願明顯提升。

交通局今天啟用林口區「文化一麗園一街6巷口」、「文化三路一段203號前」、鶯歌區「中湖市民活動中心」、板橋區「縣民板城路口」、八里區「中山賢一街口」及「商港一十三行路口」等6站，使全市YouBike已達1502站，達成1500站的里程碑。

吳政諺指出，因應淡江大橋、三鶯線通車及萬大中和線等建設，計畫明年起、2年內再投入2300輛新車，以滿足都會區與偏鄉地區日益增長的租借需求，目標在民國117年底達成1800站。

交通局說，為慶祝突破3億騎乘人次，微笑單車YouBike官方Facebook「大台北粉絲團」正舉辦「善意祝福牆」感謝活動，活動於11月10日截止後將抽出100位幸運兒贈送100元YouBike騎乘券。

交通局說，租借YouBike前務必先投保免費的公共自行車傷害險，檢查煞車、踏板、胎壓、座墊、車燈等，騎乘時應遵守交通規則並行人優先、勿使用手機，陰雨天小心騎行。

YouBike YouBike 2.0

