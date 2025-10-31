聽新聞
0:00 / 0:00
新北YouBike騎乘人次破3億 全市1500站點今天達標
YouBike已是許多民眾重要通勤工具，新北市交通局今天表示，截至目前為止新北累積騎乘人次已經突破3億人次，今天啟用林口、板橋等處新的站點，新北全市YouBike站點增至1502站，提前達到1500站里程碑。
交通局簡任技正吳政諺表示，新北市去年9月全市全面升級為YouBike 2.0系統後，憑藉輕樁設計的特性，租賃站建置更加彈性便利，在今年3月已達成「區區有YouBike」的目標。
吳政諺說，市府今年恢復YouBike 2.0「前30分鐘免費」，也帶動使用熱潮，據統計目前每日租借次數約達13萬次，較2月上路前的每日約8萬次成長近6成，市民使用意願明顯提升。
交通局今天啟用林口區「文化一麗園一街6巷口」、「文化三路一段203號前」、鶯歌區「中湖市民活動中心」、板橋區「縣民板城路口」、八里區「中山賢一街口」及「商港一十三行路口」等6站，使全市YouBike已達1502站，達成1500站的里程碑。
吳政諺指出，因應淡江大橋、三鶯線通車及萬大中和線等建設，計畫明年起、2年內再投入2300輛新車，以滿足都會區與偏鄉地區日益增長的租借需求，目標在民國117年底達成1800站。
交通局說，為慶祝突破3億騎乘人次，微笑單車YouBike官方Facebook「大台北粉絲團」正舉辦「善意祝福牆」感謝活動，活動於11月10日截止後將抽出100位幸運兒贈送100元YouBike騎乘券。
交通局說，租借YouBike前務必先投保免費的公共自行車傷害險，檢查煞車、踏板、胎壓、座墊、車燈等，騎乘時應遵守交通規則並行人優先、勿使用手機，陰雨天小心騎行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言