銜接藍海線一期…淡海輕軌二期內政部通過 將再辦公展說明會

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
淡海輕軌第二期河岸段模擬圖-糕餅博物館周邊。圖／新北市捷運局提供
淡海輕軌第二期河岸段模擬圖-糕餅博物館周邊。圖／新北市捷運局提供

內政部都市計畫委員會於10月28日決議通過「變更淡水都市計畫（配合淡海輕軌運輸系統第二期路網）」案，從捷運淡水站銜接至漁人碼頭站，後續將依決議內容辦理再公開展覽暨說明會，續行都市計畫報核作業。

城鄉局表示，淡海輕軌是以提供淡海新市鎮綠色、低碳及便利的聯外大眾運輸，以及改善淡水既有發展區的交通壅塞情況、提升淡水地區的觀光遊憩品質為目標。自通車以來，已成為淡水居民通勤、休閒的重要交通命脈。

城鄉局指出，由於淡海新市鎮人口快速成長、生活圈不斷擴大，原有路網逐漸飽和，為了讓交通更便捷、都市發展更均衡，新北市政府積極推動淡海輕軌二期計畫，第一期分別於2018年、2020年通車，第二期則將與藍海線一期銜接，並配合當地民意輕軌不進入淡水老街訴求，延伸至中正路老街至觀潮廣場後，轉進河岸地區，路線全長約3.32公里，共設置6座平面車站，有助於淡水河畔觀光及低碳運輸發展。

本次經內政部都委會審議通過方案，計畫完善路權設計與行人安全設施，整合道路拓寬、轉乘系統與人行動線，以期提升交通服務效率及行人步行空間品質，並調整部分公共設施土地使用，提升公共設施服務效能，使整體規畫更具完整性。

城鄉局表示，全案自2023年5月19日起公開展覽，至新北市都市計畫委員會審議通過，僅耗時9個月，現今於10月28日內政部都委會審議通過，以期未來提供更便捷的交通選擇。期待淡海輕軌二期通車將更提升淡水地區的觀光可及性，同時紓解交通壅塞問題，並串聯淡北道路與淡江大橋，完善區域交通路網，提升通勤便利與發展效能。

淡海輕軌二期路線示意圖。圖／新北市捷運局提供
淡海輕軌二期路線示意圖。圖／新北市捷運局提供

