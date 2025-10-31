快訊

吳怡農表態選台北市長 林智群6原因喊「我只支持恰吉」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
立委王世堅因神曲「沒出息」紅遍兩岸。本報資料照片
立委王世堅因神曲「沒出息」紅遍兩岸。本報資料照片

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農昨天宣布，今天將赴民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表。律師林智群今天在臉書「林智群律師（klaw）」發文，「台北市目前我只支持恰吉。民進黨推什麼吳怡農是沒用的」。他並幫民進黨立委王世堅想好競選口號「問世堅，情是何物？」

對於為何只支持王世堅，林智群列出6點分析，第一，台北市民喜歡的高學歷、帥什麼的，吳怡農都有，「但他不是自己人，就沒用」。第二，吳怡農的演講基本上沒魅力可言，「恰吉剛好相反」，至少講話好笑有哏，年輕人很吃這一套。第三，「反正台北市怎麼樣都選不贏，還不如讓恰吉當奇兵」。

林智群表示，第四，如果民進黨最後推吳怡農，看起來就是門面擔當，想說首都不能派不夠稱頭的人。第五，如果要論長相，「阿北那種的都可以當選台北市長了，恰吉為什麼不能？」第六，恰吉在台北市經營很久，對台北市的市政很熟，「我認為比阿北跟蔣萬安都熟」，真的當選可以馬上上手。

王世堅日前因神曲「沒出息」紅遍兩岸，甚至還有日韓英語版本流傳。網友表示，「恰吉就是游刃有餘那個對嗎」、「而且已經有競選歌了」、「無奈的台北人同意」、「恰吉絕對支持」、「有點政治判斷力的，都知道民進黨在台北市只有王世堅有機會選贏」、「支持永遠從從容容游刃有餘的恰吉」。

有網友留言，「我以為我是逆風，沒想到也有人跟我一樣覺得吳怡農的講話很沒有吸引力。很普通就走過不留痕跡那種。他可能要請專業的演講老師好好指導一下」、「吳怡農個人沒問題，但在台北絕對選不贏」。

吳怡農 民進黨

相關新聞

蓋光電板...議員揭稱中央連3年「覬覦」翡翠水庫 蔣萬安：絕對不准

烏山頭水庫光電板遭疑恐影響民生用水受關注，經濟部稱不影響水質。藍營北市議員揭露，翡翠水庫是大台北地區約600萬人用水的重...

「粉紅超跑」暌違多年駕臨板橋！今起3天遶境動線、休息地點一次看

粉紅超跑暌違多年再度駕臨新北，今年「白沙屯拱天宮媽祖祈安賜福贊境」活動結合土城北辰宮48周年慶與板橋慈惠宮百年會香，將於...

影／蔣萬安赴火聖廟秋季禮斗 與消防弟兄祭祀火德星君

位於北市大安區光信里的台北火聖廟，今天舉行114年度秋季禮斗，主神火德星君是台北市政府消防局人員的信仰中心，台北市長蔣萬...

吳怡農表態選台北市長 林智群6原因喊「我只支持恰吉」

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農昨天宣布，今天將赴民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表。律師林智群今天在臉書「林智群律師（kla...

白沙屯拱天宮媽祖粉紅超跑駕臨土城 突停轎國小師生開心鑽轎底

粉紅超跑暌違多年再度駕臨新北！「白沙屯拱天宮媽祖祈安賜福贊境」活動今天上午登場，結合土城北辰宮48周年慶與板橋慈惠宮百年...

土城北辰宮48周年慶 白沙屯媽祖聖駕蒞臨祈福

新北土城北辰宮今日舉辦建宮48周年慶，恭迎白沙屯拱天宮媽祖聖駕蒞臨，至土城區、中和區聯合舉行贊境祈福盛會。活動現場香火鼎...

