吳怡農表態選台北市長 林智群6原因喊「我只支持恰吉」

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農昨天宣布，今天將赴民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表。律師林智群今天在臉書「林智群律師（klaw）」發文，「台北市目前我只支持恰吉。民進黨推什麼吳怡農是沒用的」。他並幫民進黨立委王世堅想好競選口號「問世堅，情是何物？」

對於為何只支持王世堅，林智群列出6點分析，第一，台北市民喜歡的高學歷、帥什麼的，吳怡農都有，「但他不是自己人，就沒用」。第二，吳怡農的演講基本上沒魅力可言，「恰吉剛好相反」，至少講話好笑有哏，年輕人很吃這一套。第三，「反正台北市怎麼樣都選不贏，還不如讓恰吉當奇兵」。

林智群表示，第四，如果民進黨最後推吳怡農，看起來就是門面擔當，想說首都不能派不夠稱頭的人。第五，如果要論長相，「阿北那種的都可以當選台北市長了，恰吉為什麼不能？」第六，恰吉在台北市經營很久，對台北市的市政很熟，「我認為比阿北跟蔣萬安都熟」，真的當選可以馬上上手。

王世堅日前因神曲「沒出息」紅遍兩岸，甚至還有日韓英語版本流傳。網友表示，「恰吉就是游刃有餘那個對嗎」、「而且已經有競選歌了」、「無奈的台北人同意」、「恰吉絕對支持」、「有點政治判斷力的，都知道民進黨在台北市只有王世堅有機會選贏」、「支持永遠從從容容游刃有餘的恰吉」。

有網友留言，「我以為我是逆風，沒想到也有人跟我一樣覺得吳怡農的講話很沒有吸引力。很普通就走過不留痕跡那種。他可能要請專業的演講老師好好指導一下」、「吳怡農個人沒問題，但在台北絕對選不贏」。