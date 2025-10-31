快訊

偽造民進黨立委伍麗華罷免名冊案 國民黨立委盧縣一、許宇甄今起訴

台中非洲豬瘟養豬場特別髒 國軍、動保處上百人仍在洗糞便汙泥

全球空服員都疲勞！航空業「懲罰文化」恐影響飛安

聽新聞
0:00 / 0:00

白沙屯拱天宮媽祖粉紅超跑駕臨土城 突停轎國小師生開心鑽轎底

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
白沙屯拱天宮媽祖粉紅超跑駕臨新北市，停轎土城區安和國小、廣福國小、五雲宮及機車行，國小師生開心鑽轎底。圖／ 翻攝自白沙屯媽祖臉書
白沙屯拱天宮媽祖粉紅超跑駕臨新北市，停轎土城區安和國小、廣福國小、五雲宮及機車行，國小師生開心鑽轎底。圖／ 翻攝自白沙屯媽祖臉書

粉紅超跑暌違多年再度駕臨新北！「白沙屯拱天宮媽祖祈安賜福贊境」活動今天上午登場，結合土城北辰宮48周年慶與板橋慈惠宮百年會香，活動期間至11月2日，預計吸引上萬名香燈腳與民眾參與。「粉紅超跑」今早剛出發不久，就來到土城區安和國小、廣福國小、五雲宮及機車行，讓全校師生與家長又驚又喜，依序排隊鑽轎底接受媽祖祝福。

明天上午7時從土城區北辰宮出發，經中和區停轎鎮南宮福德正神，中午在土城裕民路體育場假日藝術廣場用餐，明天下午2時由板橋區信義國小對面華德公園出發，預計下時抵達板橋區慈惠宮駐駕；11月2日上午8時再出發，下午5時抵達板橋第一運動場舉行送駕儀式。

警方表示，板橋區主要封街時段包括1日下午1時至3時，四川路2段245巷口至德興街、1日下午5時至晚上10時府中路在文化路至西門街之間及11月2日下午四維公園與海山路段。

慈惠宮與新北市警局周邊共設置50座流動廁所，包括府後停車場20座、文化北門街口13座、文化府中路17座，1日下午2時30分至2日中午12時開放使用，廠商將定時清掃維護，環境整潔不打烊。

另有多處香燈腳休息地點，包括板橋第二運動場於晚上10時至隔天上午6時、黃石中繼市場、慈惠宮附設空間、府中廣場、萬坪公園，以及海山、板橋國小白天開放供休息與廁所使用。

板橋警方會持續掌握現場狀況、提供即時交通資訊，呼籲民眾提前規劃、安心前往，並建議民眾改道或使用大眾運輸，以免塞車。即時交通資訊請上板橋分局臉書粉絲專頁「板橋警聲雲」（facebook.com/banqiaopolice），或收聽警廣路況廣播掌握最新路況。

白沙屯拱天宮媽祖明天將於下午2時起自板橋區信義國小對面華德公園起駕，預計下午6抵達板橋區慈惠宮駐駕，板橋警方呼籲民眾配合相關交通管制提早改道。圖／警方提供
白沙屯拱天宮媽祖明天將於下午2時起自板橋區信義國小對面華德公園起駕，預計下午6抵達板橋區慈惠宮駐駕，板橋警方呼籲民眾配合相關交通管制提早改道。圖／警方提供
白沙屯拱天宮媽祖粉紅超跑駕臨新北市，停轎土城區安和國小、廣福國小、五雲宮及機車行，國小師生開心鑽轎底。圖／ 翻攝自白沙屯媽祖臉書
白沙屯拱天宮媽祖粉紅超跑駕臨新北市，停轎土城區安和國小、廣福國小、五雲宮及機車行，國小師生開心鑽轎底。圖／ 翻攝自白沙屯媽祖臉書
白沙屯拱天宮媽祖明天將於下午2時起自板橋區信義國小對面華德公園起駕，預計下午6抵達板橋區慈惠宮駐駕，沿途有多處香燈腳休息地點。圖／警方提供
白沙屯拱天宮媽祖明天將於下午2時起自板橋區信義國小對面華德公園起駕，預計下午6抵達板橋區慈惠宮駐駕，沿途有多處香燈腳休息地點。圖／警方提供
白沙屯拱天宮媽祖粉紅超跑駕臨新北市，停轎土城區安和國小、廣福國小、五雲宮及機車行，國小師生開心鑽轎底。圖／ 翻攝自白沙屯媽祖臉書
白沙屯拱天宮媽祖粉紅超跑駕臨新北市，停轎土城區安和國小、廣福國小、五雲宮及機車行，國小師生開心鑽轎底。圖／ 翻攝自白沙屯媽祖臉書
白沙屯拱天宮媽祖明天將於下午2時起自板橋區信義國小對面華德公園起駕，預計下午6抵達板橋區慈惠宮駐駕，板橋警方呼籲民眾配合相關交通管制提早改道。圖／警方提供
白沙屯拱天宮媽祖明天將於下午2時起自板橋區信義國小對面華德公園起駕，預計下午6抵達板橋區慈惠宮駐駕，板橋警方呼籲民眾配合相關交通管制提早改道。圖／警方提供

土城 香燈腳 粉紅超跑 媽祖

延伸閱讀

土城北辰宮48周年慶 白沙屯媽祖聖駕蒞臨祈福

土城暫緩發展區都計公展啟動 最快115年啟動區段徵收

白沙屯媽祖10月31日起遶境新北土城板橋 警交通管制

粉紅超跑本周末開來新北！ 贊境行程及交管措施看這裡

相關新聞

蓋光電板...議員揭稱中央連3年「覬覦」翡翠水庫 蔣萬安：絕對不准

烏山頭水庫光電板遭疑恐影響民生用水受關注，經濟部稱不影響水質。藍營北市議員揭露，翡翠水庫是大台北地區約600萬人用水的重...

「粉紅超跑」暌違多年駕臨板橋！今起3天遶境動線、休息地點一次看

粉紅超跑暌違多年再度駕臨新北，今年「白沙屯拱天宮媽祖祈安賜福贊境」活動結合土城北辰宮48周年慶與板橋慈惠宮百年會香，將於...

影／蔣萬安赴火聖廟秋季禮斗 與消防弟兄祭祀火德星君

位於北市大安區光信里的台北火聖廟，今天舉行114年度秋季禮斗，主神火德星君是台北市政府消防局人員的信仰中心，台北市長蔣萬...

吳怡農表態選台北市長 林智群6原因喊「我只支持恰吉」

壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農昨天宣布，今天將赴民進黨中央黨部遞交台北市長參選意願表。律師林智群今天在臉書「林智群律師（kla...

白沙屯拱天宮媽祖粉紅超跑駕臨土城 突停轎國小師生開心鑽轎底

粉紅超跑暌違多年再度駕臨新北！「白沙屯拱天宮媽祖祈安賜福贊境」活動今天上午登場，結合土城北辰宮48周年慶與板橋慈惠宮百年...

土城北辰宮48周年慶 白沙屯媽祖聖駕蒞臨祈福

新北土城北辰宮今日舉辦建宮48周年慶，恭迎白沙屯拱天宮媽祖聖駕蒞臨，至土城區、中和區聯合舉行贊境祈福盛會。活動現場香火鼎...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。