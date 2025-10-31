白沙屯拱天宮媽祖粉紅超跑駕臨土城 突停轎國小師生開心鑽轎底

粉紅超跑暌違多年再度駕臨新北！「白沙屯拱天宮媽祖祈安賜福贊境」活動今天上午登場，結合土城北辰宮48周年慶與板橋慈惠宮百年會香，活動期間至11月2日，預計吸引上萬名香燈腳與民眾參與。「粉紅超跑」今早剛出發不久，就來到土城區安和國小、廣福國小、五雲宮及機車行，讓全校師生與家長又驚又喜，依序排隊鑽轎底接受媽祖祝福。

明天上午7時從土城區北辰宮出發，經中和區停轎鎮南宮福德正神，中午在土城裕民路體育場假日藝術廣場用餐，明天下午2時由板橋區信義國小對面華德公園出發，預計下時抵達板橋區慈惠宮駐駕；11月2日上午8時再出發，下午5時抵達板橋第一運動場舉行送駕儀式。

警方表示，板橋區主要封街時段包括1日下午1時至3時，四川路2段245巷口至德興街、1日下午5時至晚上10時府中路在文化路至西門街之間及11月2日下午四維公園與海山路段。

慈惠宮與新北市警局周邊共設置50座流動廁所，包括府後停車場20座、文化北門街口13座、文化府中路17座，1日下午2時30分至2日中午12時開放使用，廠商將定時清掃維護，環境整潔不打烊。

另有多處香燈腳休息地點，包括板橋第二運動場於晚上10時至隔天上午6時、黃石中繼市場、慈惠宮附設空間、府中廣場、萬坪公園，以及海山、板橋國小白天開放供休息與廁所使用。