土城北辰宮48周年慶 白沙屯媽祖聖駕蒞臨祈福

新北土城北辰宮今日舉辦建宮48周年慶，恭迎白沙屯拱天宮媽祖聖駕蒞臨，至土城區、中和區聯合舉行贊境祈福盛會。活動現場香火鼎盛、信眾雲集，延續媽祖慈悲護佑的精神，展現地方信仰的凝聚力與文化傳承，吸引數千名香客共襄盛舉。

新北市副市長劉和然表示，北辰宮自創建以來，長年深耕地方信仰與公益服務，定期捐贈白米與物資給弱勢族群，對社區凝聚力的形成貢獻良多。此次恭迎白沙屯拱天宮媽祖聖駕蒞臨，不僅是宗教界一大盛事，更為新北市民帶來心靈的慰藉與祝福。

北辰宮自民國65年創建以來，秉持「慈悲為懷、廣結善緣」的宗旨，除舉辦祈安禮斗法會與廟會活動外，也長期推動各項社會福利與慈善事業。「粉紅超跑」象徵信仰的傳承與行動的力量，此次贊境祈福盛會，北辰宮以最隆重、最虔誠的方式迎接聖母，祈願媽祖庇佑國泰民安、風調雨順，眾生安康喜樂。