土城北辰宮48周年慶 白沙屯媽祖聖駕蒞臨祈福

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北土城北辰宮今日舉辦建宮48週年慶，恭迎白沙屯拱天宮媽祖聖駕蒞臨，至土城區、中和區聯合舉行贊境祈福盛會。記者江婉儀／攝影
新北土城北辰宮今日舉辦建宮48周年慶，恭迎白沙屯拱天宮媽祖聖駕蒞臨，至土城區、中和區聯合舉行贊境祈福盛會。活動現場香火鼎盛、信眾雲集，延續媽祖慈悲護佑的精神，展現地方信仰的凝聚力與文化傳承，吸引數千名香客共襄盛舉。

新北市副市長劉和然表示，北辰宮自創建以來，長年深耕地方信仰與公益服務，定期捐贈白米與物資給弱勢族群，對社區凝聚力的形成貢獻良多。此次恭迎白沙屯拱天宮媽祖聖駕蒞臨，不僅是宗教界一大盛事，更為新北市民帶來心靈的慰藉與祝福。

北辰宮自民國65年創建以來，秉持「慈悲為懷、廣結善緣」的宗旨，除舉辦祈安禮斗法會與廟會活動外，也長期推動各項社會福利與慈善事業。「粉紅超跑」象徵信仰的傳承與行動的力量，此次贊境祈福盛會，北辰宮以最隆重、最虔誠的方式迎接聖母，祈願媽祖庇佑國泰民安、風調雨順，眾生安康喜樂。

民政局補充，媽祖信仰是台灣最具代表性的民間信仰之一，北辰宮長期推動地方信仰並結合公益服務，展現宗教團體的社會影響力與正向能量。民政局也呼籲，民眾參與活動時注意秩序與安全，讓宗教慶典圓滿順利，共享信仰帶來的平安與祝福。

總統府致贈「德澤安民」匾額，表達對廟方的敬意與感謝。記者江婉儀／攝影
新北土城北辰宮今日舉辦建宮48週年慶，恭迎白沙屯拱天宮媽祖聖駕蒞臨，至土城區、中和區聯合舉行贊境祈福盛會。記者江婉儀／攝影
新北土城北辰宮今日舉辦建宮48週年慶，恭迎白沙屯拱天宮媽祖聖駕蒞臨，至土城區、中和區聯合舉行贊境祈福盛會。記者江婉儀／攝影
新北市副市長劉和然今至土城北辰宮參拜祈福，恭迎白沙屯拱天宮媽祖聖駕蒞。記者江婉儀／攝影
新北土城北辰宮今日舉辦建宮48週年慶，恭迎白沙屯拱天宮媽祖聖駕蒞臨，至土城區、中和區聯合舉行贊境祈福盛會。記者江婉儀／攝影
