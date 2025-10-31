聽新聞
0:00 / 0:00
「粉紅超跑」暌違多年駕臨板橋！今起3天遶境動線、休息地點一次看
粉紅超跑暌違多年再度駕臨新北，今年「白沙屯拱天宮媽祖祈安賜福贊境」活動結合土城北辰宮48周年慶與板橋慈惠宮百年會香，將於10月31日至11月2日熱鬧登場，預計吸引上萬名香燈腳與民眾共襄盛舉。
白沙屯媽祖將於11月1日14時起自華德公園起駕，預計17至18時抵達慈惠宮駐駕；11月2日8時再出發，下午17時抵達板橋第一運動場舉行送駕儀式。
警方提醒，活動期間將視人潮採取機動交通管制，建議民眾改道環河西路、民生路、縣民大道、台64與台65快速道路，或多利用捷運與公車等大眾運輸，以節省時間、避免塞車。活動期間除次級道路及巷弄外，部分主要幹線，含縣民大道、文化路、漢生東（西）路、中山路、民權路、新府路、南雅南路等路段仍維持公車通行。
主要封街時段包括，11月1日13時至15時四川路二段245巷 (245巷口至德興街)、11月1日17時至22時府中路（文化路至西門街），及11月2日下午四維公園與海山路段。
本次慈惠宮與新北警察局周邊共設置50座流動廁所，包含府後停車場20座、文化北門街口13座、文化府中路17座），11月1日14時30分至11月2日中午12時開放使用。
另有多處香燈腳休息地點，包括板橋第二運動場、黃石中繼市場、慈惠宮附設空間、府中廣場、萬坪公園，以及海山、板橋國小白天開放供休息與廁所使用，為維護休息地區周邊治安，除了增加巡邏警力外，並動員義警民防守望相助隊等民力計56人次。
板橋分局表示，警方將持續掌握現場狀況、提供即時交通資訊，呼籲民眾提前規畫、安心前往，並建議民眾改道或使用大眾運輸，以免塞車。即時交通資訊請上板橋分局臉書粉絲專頁「板橋警聲雲」，或收聽警廣路況廣播掌握最新路況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言