快訊

坣娜老公發聲了！床邊緊抱愛妻讓她安靜離開 揭死因非胰臟癌：發現時已晚期

「馬太鞍溪堰塞湖災後重建條例」三讀！ 經費上限300億元

日職／火腿秋訓驚見林家正 球團證實：以練習生身分參與

聽新聞
0:00 / 0:00

「粉紅超跑」暌違多年駕臨板橋！今起3天遶境動線、休息地點一次看

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
警方提醒，活動期間將視人潮採取機動交通管制。圖／板橋分局提供
警方提醒，活動期間將視人潮採取機動交通管制。圖／板橋分局提供

粉紅超跑暌違多年再度駕臨新北，今年「白沙屯拱天宮媽祖祈安賜福贊境」活動結合土城北辰宮48周年慶與板橋慈惠宮百年會香，將於10月31日至11月2日熱鬧登場，預計吸引上萬名香燈腳與民眾共襄盛舉。

白沙屯媽祖將於11月1日14時起自華德公園起駕，預計17至18時抵達慈惠宮駐駕；11月2日8時再出發，下午17時抵達板橋第一運動場舉行送駕儀式。

警方提醒，活動期間將視人潮採取機動交通管制，建議民眾改道環河西路、民生路、縣民大道、台64與台65快速道路，或多利用捷運與公車等大眾運輸，以節省時間、避免塞車。活動期間除次級道路及巷弄外，部分主要幹線，含縣民大道、文化路、漢生東（西）路、中山路、民權路、新府路、南雅南路等路段仍維持公車通行。

主要封街時段包括，11月1日13時至15時四川路二段245巷 (245巷口至德興街)、11月1日17時至22時府中路（文化路至西門街），及11月2日下午四維公園與海山路段。

本次慈惠宮與新北警察局周邊共設置50座流動廁所，包含府後停車場20座、文化北門街口13座、文化府中路17座），11月1日14時30分至11月2日中午12時開放使用。

另有多處香燈腳休息地點，包括板橋第二運動場、黃石中繼市場、慈惠宮附設空間、府中廣場、萬坪公園，以及海山、板橋國小白天開放供休息與廁所使用，為維護休息地區周邊治安，除了增加巡邏警力外，並動員義警民防守望相助隊等民力計56人次。

板橋分局表示，警方將持續掌握現場狀況、提供即時交通資訊，呼籲民眾提前規畫、安心前往，並建議民眾改道或使用大眾運輸，以免塞車。即時交通資訊請上板橋分局臉書粉絲專頁「板橋警聲雲」，或收聽警廣路況廣播掌握最新路況。

警方提醒，活動期間將視人潮採取機動交通管制。圖／板橋分局提供
警方提醒，活動期間將視人潮採取機動交通管制。圖／板橋分局提供
警方提醒，活動期間將視人潮採取機動交通管制。圖／板橋分局提供
警方提醒，活動期間將視人潮採取機動交通管制。圖／板橋分局提供
警方提醒，活動期間將視人潮採取機動交通管制。圖／板橋分局提供
警方提醒，活動期間將視人潮採取機動交通管制。圖／板橋分局提供

白沙屯媽祖 香燈腳

延伸閱讀

2025新北歡樂耶誕城即將開城 板橋周邊散步地圖揭曉

板橋民生地下道延宕引民怨 侯友宜盼115年底完工

白沙屯媽祖10月31日起遶境新北土城板橋 警交通管制

高雄遶境放鞭炮導致「家裡全是煙」 環保局開6張單...罰1.8萬元

相關新聞

蓋光電板...議員揭稱中央連3年「覬覦」翡翠水庫 蔣萬安：絕對不准

烏山頭水庫光電板遭疑恐影響民生用水受關注，經濟部稱不影響水質。藍營北市議員揭露，翡翠水庫是大台北地區約600萬人用水的重...

「粉紅超跑」暌違多年駕臨板橋！今起3天遶境動線、休息地點一次看

粉紅超跑暌違多年再度駕臨新北，今年「白沙屯拱天宮媽祖祈安賜福贊境」活動結合土城北辰宮48周年慶與板橋慈惠宮百年會香，將於...

土城北辰宮48周年慶 白沙屯媽祖聖駕蒞臨祈福

新北土城北辰宮今日舉辦建宮48周年慶，恭迎白沙屯拱天宮媽祖聖駕蒞臨，至土城區、中和區聯合舉行贊境祈福盛會。活動現場香火鼎...

MIZUNO馬拉松11月2日北海岸開跑 警公布交管措施及替代道路

「2025MIZUNO馬拉松接力賽」11月2日周日上午6時在新北市萬里區太平洋建設第二停車場近群策翡翠灣溫泉飯店處開跑，...

「鐵馬族」更安全的路 台北市又有一條跨基隆河自行車景觀橋

北市新工處規畫在南港區興中路底，跨越基隆河連接至內湖區復育園區，興建一座嶄新的自行車景觀橋，將可提供兩區市民互通往來，以...

北市擬賣聯開宅償債 藍綠議員不支持

北市捷運局規畫出售捷運聯開宅償債，引發「社宅不足還要賣」疑慮，藍綠議員昨建議「兩條路」，第一賣回給都發局當社宅，第二發文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。