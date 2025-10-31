「粉紅超跑」暌違多年駕臨板橋！今起3天遶境動線、休息地點一次看

粉紅超跑暌違多年再度駕臨新北，今年「白沙屯拱天宮媽祖祈安賜福贊境」活動結合土城北辰宮48周年慶與板橋慈惠宮百年會香，將於10月31日至11月2日熱鬧登場，預計吸引上萬名香燈腳與民眾共襄盛舉。

白沙屯媽祖將於11月1日14時起自華德公園起駕，預計17至18時抵達慈惠宮駐駕；11月2日8時再出發，下午17時抵達板橋第一運動場舉行送駕儀式。

警方提醒，活動期間將視人潮採取機動交通管制，建議民眾改道環河西路、民生路、縣民大道、台64與台65快速道路，或多利用捷運與公車等大眾運輸，以節省時間、避免塞車。活動期間除次級道路及巷弄外，部分主要幹線，含縣民大道、文化路、漢生東（西）路、中山路、民權路、新府路、南雅南路等路段仍維持公車通行。

主要封街時段包括，11月1日13時至15時四川路二段245巷 (245巷口至德興街)、11月1日17時至22時府中路（文化路至西門街），及11月2日下午四維公園與海山路段。

本次慈惠宮與新北警察局周邊共設置50座流動廁所，包含府後停車場20座、文化北門街口13座、文化府中路17座），11月1日14時30分至11月2日中午12時開放使用。

另有多處香燈腳休息地點，包括板橋第二運動場、黃石中繼市場、慈惠宮附設空間、府中廣場、萬坪公園，以及海山、板橋國小白天開放供休息與廁所使用，為維護休息地區周邊治安，除了增加巡邏警力外，並動員義警民防守望相助隊等民力計56人次。