蓋光電板...議員揭稱中央連3年「覬覦」翡翠水庫 蔣萬安：絕對不准

烏山頭水庫光電板遭疑恐影響民生用水受關注，經濟部稱不影響水質。藍營北市議員揭露，翡翠水庫是大台北地區約600萬人用水的重要水源，中央三度發函覬覦，盼評估在翡翠水庫設置的可行性。市長蔣萬安表示，「依法翡翠水庫是不可以，我們絕對不准。」

翡翠水庫位在新店溪支流北勢溪下游，集水區範圍涵蓋新北坪林、雙溪、石碇與新店，共303萬平方公里，主要功能為公共給水，供水區包含整個北市與新北三重、新店、永和、中和、泰山、五股、八里、蘆洲、板橋、土城、新莊等地約600萬人。

國民黨議員張斯綱與曾獻瑩都指出，經濟部水利署連續3年發函台北翡翠水庫管理局，2022年3年、2023年12月、2024年12月要求盤點轄內可否設置太陽能光電設施，包含屋頂型、地面型及水域型。

張斯綱批，中央意圖強壓北市府盤點在「首都水源聖地」翡翠水庫設置太陽能光電板，此舉無異是將翡翠水庫視為光電績效的「提款機」， 罔顧大台北600萬市民飲水安全，要求北市府應在行政院會時向中央表達「捍衛翡翠水庫飲用水安全，堅決反對設置光電板」的態度，不要變成烏山頭水庫的翻版。

曾獻瑩認為，經濟部水利署動作頻繁、態度積極，顯示中央對翡翠水庫「不死心」，因此要求北市府應向中央清楚表達立場，翡翠水庫攸關600萬市民飲用水安全，依法嚴格把關，禁止設置光電板設施。

翡管局長林裕益回應，翡翠水庫位在依都市計畫法畫設的「台北水源特定區」範圍內，土地使用依都市計畫受到限制；依新北市府2020年10月「變更台北水源特定區計畫 (土地使用分區管制要點第二次通盤檢討)」明定，翡翠水庫用地僅得設置水庫運作管理必要的設施，水域部分除水庫管理機構為水庫運作及居民的交通外，禁止其他浮具設置及船隻航行。

另依水利法第54條之2、水庫蓄水範圍使用管理辦法，經濟部公告「翡翠水庫蓄水範圍及其申請許可事項」，也已規定翡翠水庫是以家用及公共給水為主要目標，基於保護水源，翡翠水庫蓄水範圍內，不受理申請任何使用行為。