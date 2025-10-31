MIZUNO馬拉松11月2日北海岸開跑 警公布交管措施及替代道路

「2025MIZUNO馬拉松接力賽」11月2日周日上午6時在新北市萬里區太平洋建設第二停車場近群策翡翠灣溫泉飯店處開跑，有3000多名選手參加。金山警分局公布交管措施及替代道路，請用路人注意。

馬拉松活動時間上午5至12時，比賽路線從太平洋建設第二停車場出發，經台2線、萬里隧道、右轉下社路、民生路、公園路、磺港路、磺清路、右轉台2線、石門實中體育館前為折返點，再從台2線繞萬里隧道回太平洋建設第二停車場篇終點。

金山警分局表示，管制措施為台2線往淡水方向車道（玉田路口至下社路口、磺清路口至石門加油站路口）全線封閉，於台2線往基隆方向車道實施調撥車道。