「鐵馬族」更安全的路 台北市又有一條跨基隆河自行車景觀橋

北市新工處規畫在南港區興中路底，跨越基隆河連接至內湖區復育園區，興建一座嶄新的自行車景觀橋，將可提供兩區市民互通往來，以及及連通至堤外河濱公園休閒運動的通行路徑，該案目前已完成都市設計審議，將進入設計階段，預計明年可完成招標作業。

新工處指出，這座橋橋體跨河段結構系統，採單塔不對稱斜張橋結構系統，由橋塔、鋼索及橋面加勁縱橫梁組成，以大跨徑河中區域不落墩設計，全長174.8公尺、橋面淨寬5公尺，並於南港端堤內設置電梯、堤外設置斜坡道；內湖端則設置樓梯及斜坡道連接堤內，並銜接既有坡頂自行車道及堤外步道，打造便捷且無障礙的通行環境。

該橋未來連接內湖、南港兩地，串聯堤內、外行人與自行車通行，讓附近河岸兩側的市民不須再繞道至南湖大橋或成功橋，縮短兩邊往來的時間，使得往來雙北的綠色交通更加便捷，鐵馬族可以更安全輕鬆的進行一趟基隆河河岸風光巡禮。

新工處表示，該橋梁毗鄰歷史建物「內湖葫蘆洲吊橋橋墩」遺址旁，內湖葫蘆洲吊橋為1930至1940年代大台北地區窯業鼎盛時期，提供材料運輸及人員往來南港與內湖間主要通路，其橋塔結構呈現門型塔柱型式，新設橋梁橋型橋塔也同樣採門架造型，呼應歷史建物「內湖葫蘆洲吊橋橋墩」遺址幾何外觀。