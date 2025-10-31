快訊

氣炸鍋別急著洗！專家警告很多人都忘了SOP 暗藏安全風險

中職／軟銀、阪神都有意參戰爭取徐若熙 日媒曝將開10億日圓合約

亞馬遜裁員1.4萬人 執行長：不是AI也不是錢 而是「這原因」

聽新聞
0:00 / 0:00

「鐵馬族」更安全的路 台北市又有一條跨基隆河自行車景觀橋

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市新工處規畫在南港區興中路底，跨越基隆河連接至內湖區復育園區，興建一座嶄新的自行車景觀橋(示意圖)。圖／新工處提供
北市新工處規畫在南港區興中路底，跨越基隆河連接至內湖區復育園區，興建一座嶄新的自行車景觀橋(示意圖)。圖／新工處提供

北市新工處規畫在南港區興中路底，跨越基隆河連接至內湖區復育園區，興建一座嶄新的自行車景觀橋，將可提供兩區市民互通往來，以及及連通至堤外河濱公園休閒運動的通行路徑，該案目前已完成都市設計審議，將進入設計階段，預計明年可完成招標作業。

新工處指出，這座橋橋體跨河段結構系統，採單塔不對稱斜張橋結構系統，由橋塔、鋼索及橋面加勁縱橫梁組成，以大跨徑河中區域不落墩設計，全長174.8公尺、橋面淨寬5公尺，並於南港端堤內設置電梯、堤外設置斜坡道；內湖端則設置樓梯及斜坡道連接堤內，並銜接既有坡頂自行車道及堤外步道，打造便捷且無障礙的通行環境。

該橋未來連接內湖、南港兩地，串聯堤內、外行人與自行車通行，讓附近河岸兩側的市民不須再繞道至南湖大橋或成功橋，縮短兩邊往來的時間，使得往來雙北的綠色交通更加便捷，鐵馬族可以更安全輕鬆的進行一趟基隆河河岸風光巡禮。

新工處表示，該橋梁毗鄰歷史建物「內湖葫蘆洲吊橋橋墩」遺址旁，內湖葫蘆洲吊橋為1930至1940年代大台北地區窯業鼎盛時期，提供材料運輸及人員往來南港與內湖間主要通路，其橋塔結構呈現門型塔柱型式，新設橋梁橋型橋塔也同樣採門架造型，呼應歷史建物「內湖葫蘆洲吊橋橋墩」遺址幾何外觀。

另外，橋台橋塔處設置休憩景觀平台，面向「內湖葫蘆洲吊橋橋墩」遺址方向增設歷史解說牌面，解說牌面以玻璃將既有吊橋橋墩遺址與歷史中內湖葫蘆洲吊橋原型結合，讓歷史建物風貌再現。

北市新工處規畫在南港區興中路底，跨越基隆河連接至內湖區復育園區，興建一座嶄新的自行車景觀橋。圖／新工處提供
北市新工處規畫在南港區興中路底，跨越基隆河連接至內湖區復育園區，興建一座嶄新的自行車景觀橋。圖／新工處提供
北市新工處規畫在南港區興中路底，跨越基隆河連接至內湖區復育園區，興建一座嶄新的自行車景觀橋(示意圖)。圖／新工處提供
北市新工處規畫在南港區興中路底，跨越基隆河連接至內湖區復育園區，興建一座嶄新的自行車景觀橋(示意圖)。圖／新工處提供
北市新工處規畫在南港區興中路底，跨越基隆河連接至內湖區復育園區，興建一座嶄新的自行車景觀橋(示意圖)。圖／新工處提供
北市新工處規畫在南港區興中路底，跨越基隆河連接至內湖區復育園區，興建一座嶄新的自行車景觀橋(示意圖)。圖／新工處提供
北市新工處規畫在南港區興中路底，跨越基隆河連接至內湖區復育園區，興建一座嶄新的自行車景觀橋(示意圖)。圖／新工處提供
北市新工處規畫在南港區興中路底，跨越基隆河連接至內湖區復育園區，興建一座嶄新的自行車景觀橋(示意圖)。圖／新工處提供

吊橋 遺址 自行車 斜張橋

延伸閱讀

嚇壞！內湖3棟民宅「信箱塞滿往生被」 民俗專家：恐遭下降頭

北市淡水河、基隆河疏散門及基隆河越堤坡道 明晨6時開啟

北市估今晚降雨驚人 南港士林文山內湖4區保全戶撤離

自行車／環法挑戰賽紐崔萊·日月潭站 陪伴全民邁向更健康的人生

相關新聞

蓋光電板...議員揭稱中央連3年「覬覦」翡翠水庫 蔣萬安：絕對不准

烏山頭水庫光電板遭疑恐影響民生用水受關注，經濟部稱不影響水質。藍營北市議員揭露，翡翠水庫是大台北地區約600萬人用水的重...

MIZUNO馬拉松11月2日北海岸開跑 警公布交管措施及替代道路

「2025MIZUNO馬拉松接力賽」11月2日周日上午6時在新北市萬里區太平洋建設第二停車場近群策翡翠灣溫泉飯店處開跑，...

「鐵馬族」更安全的路 台北市又有一條跨基隆河自行車景觀橋

北市新工處規畫在南港區興中路底，跨越基隆河連接至內湖區復育園區，興建一座嶄新的自行車景觀橋，將可提供兩區市民互通往來，以...

北市擬賣聯開宅償債 藍綠議員不支持

北市捷運局規畫出售捷運聯開宅償債，引發「社宅不足還要賣」疑慮，藍綠議員昨建議「兩條路」，第一賣回給都發局當社宅，第二發文...

買北市聯開宅 新北城鄉局：新北市財源有限 承購有難度

北市府規畫出售捷運聯開宅還債，議員建議可詢問新北是否願購買。新北議員昨表態不支持；城鄉局表示，市府財政有限，樂見北市出租...

水豚君呆在碧潭 新北療癒地景展11月1日登場

新北市觀旅局規畫碧潭地景裝置展「呆在碧潭の水豚君」11月1日起登場，邀請日本超人氣插畫IP「水豚君（KAPIBARASA...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。