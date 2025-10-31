水豚君呆在碧潭 新北療癒地景展11月1日登場

新北市觀旅局規畫碧潭地景裝置展「呆在碧潭の水豚君」11月1日起登場，邀請日本超人氣插畫IP「水豚君（KAPIBARASAN）」來台，打造長達58天的療癒系秋冬盛會，展期至12月28日止，白天可欣賞可愛造景，夜晚6時至10時亮起柔和燈光，帶給遊客截然不同的視覺體驗，再添打卡新亮點。

「水豚君」高達12公尺，布展在碧潭水面上，11月1日晚間地景展正式揭幕，搭配絢爛煙火秀，重現「水豚君」與飼育員小哥仰望夜空的浪漫場景。觀旅局表示，全台首次登場的「水豚君」氣勢與可愛度兼具，成為遊客爭相拍照的焦點。展區設計水上有巨型主角「水豚君」，陸地則有牠的好友「駱馬君」，兩者相映成趣。

碧潭東岸廣場還聚集「水豚仔」、「懷特小姐」、「熱血君」、「暴走君」與「陽光君」等人氣角色；碧潭吊橋下的迎賓牆是拍照必訪點，讓遊客一抵達就能感受滿滿萌力。

除地景展，11月1、2日率先登場的「小青新咖啡節」結合香氣與音樂打造悠閒氛圍；展期每逢周末假日還有「水豚君快閃店」販售碧潭限定周邊商品與特色點心，並設可愛拍照區，讓粉絲一次收藏。

觀旅局表示，國際級IP與新北自然景觀結合，打造最高規格的旅遊體驗，希望透過「水豚君」與夥伴們的療癒能量，讓民眾在碧潭湖光山色間，享受悠閒愉快的秋冬時光，感受新北觀光的創意與溫度。