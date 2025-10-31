聽新聞
0:00 / 0:00

水豚君呆在碧潭 新北療癒地景展11月1日登場

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北市觀旅局主辦的碧潭地景裝置展「呆在碧潭の水豚君」明起登場，展至12月28日。圖／新北市觀旅局提供
新北市觀旅局主辦的碧潭地景裝置展「呆在碧潭の水豚君」明起登場，展至12月28日。圖／新北市觀旅局提供

新北市觀旅局規畫碧潭地景裝置展「呆在碧潭の水豚君」11月1日起登場，邀請日本超人氣插畫IP「水豚君（KAPIBARASAN）」來台，打造長達58天的療癒系秋冬盛會，展期至12月28日止，白天可欣賞可愛造景，夜晚6時至10時亮起柔和燈光，帶給遊客截然不同的視覺體驗，再添打卡新亮點。

「水豚君」高達12公尺，布展在碧潭水面上，11月1日晚間地景展正式揭幕，搭配絢爛煙火秀，重現「水豚君」與飼育員小哥仰望夜空的浪漫場景。觀旅局表示，全台首次登場的「水豚君」氣勢與可愛度兼具，成為遊客爭相拍照的焦點。展區設計水上有巨型主角「水豚君」，陸地則有牠的好友「駱馬君」，兩者相映成趣。

碧潭東岸廣場還聚集「水豚仔」、「懷特小姐」、「熱血君」、「暴走君」與「陽光君」等人氣角色；碧潭吊橋下的迎賓牆是拍照必訪點，讓遊客一抵達就能感受滿滿萌力。

除地景展，11月1、2日率先登場的「小青新咖啡節」結合香氣與音樂打造悠閒氛圍；展期每逢周末假日還有「水豚君快閃店」販售碧潭限定周邊商品與特色點心，並設可愛拍照區，讓粉絲一次收藏。

觀旅局表示，國際級IP與新北自然景觀結合，打造最高規格的旅遊體驗，希望透過「水豚君」與夥伴們的療癒能量，讓民眾在碧潭湖光山色間，享受悠閒愉快的秋冬時光，感受新北觀光的創意與溫度。

延伸閱讀

智慧永續城市論壇 新北、高雄分享AI治理經驗

傳新北市場販售現宰豬肉 稽查確認為合法解凍肉

北市議員提聯開宅賣新北成社宅「當李四川政見」 新北出招了

披露新北某幼兒園不當對帶幼童還搜書包 侯友宜：2教保員已勒令停職

相關新聞

北市擬賣聯開宅償債 藍綠議員不支持

北市捷運局規畫出售捷運聯開宅償債，引發「社宅不足還要賣」疑慮，藍綠議員昨建議「兩條路」，第一賣回給都發局當社宅，第二發文...

買北市聯開宅 新北城鄉局：新北市財源有限 承購有難度

北市府規畫出售捷運聯開宅還債，議員建議可詢問新北是否願購買。新北議員昨表態不支持；城鄉局表示，市府財政有限，樂見北市出租...

水豚君呆在碧潭 新北療癒地景展11月1日登場

新北市觀旅局規畫碧潭地景裝置展「呆在碧潭の水豚君」11月1日起登場，邀請日本超人氣插畫IP「水豚君（KAPIBARASA...

廣角鏡／新北耶誕城推板橋散步一日遊

台灣冬季盛典「2025新北歡樂耶誕城」將於11月14日登場，今年除主燈區活動，觀旅局同步推出「板橋周邊散步地圖」，邀請民...

2025台北溫泉季啟動 沖繩EISA太鼓舞開場

台北市長蔣萬安、臺灣商圈產業觀光發展聯合總會總會長周水美、台北市溫泉發展協會理事長林致宇下午一起出席2025台北溫泉季啟...

髒亂點煥然一新 淡水鄧公里美化環境營造溫馨社區

新北市淡水區鄧公路旁，可以看到有一整排的仿木柵欄搭配著可愛有趣的捷運列車與居民圖案，這裡過去原本是一處被亂丟垃圾的髒亂點，經過鄧公里長的整理之後，也設置了許多美化裝置，現在更進化加入了繪本風格的造型圖案，營造出社區合樂的溫馨氣氛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。