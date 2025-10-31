聽新聞
買北市聯開宅 新北城鄉局：新北市財源有限 承購有難度

聯合報／ 記者林媛玲／新北報導

北市府規畫出售捷運聯開宅還債，議員建議可詢問新北是否願購買。新北議員昨表態不支持；城鄉局表示，市府財政有限，樂見北市出租給新北。

新北市城鄉局表示，目前新北已完工及興建與規畫中的社宅約3萬5000戶，依中央規畫時程推進，以多元取得方式增加社宅，除政府自行興辦，也持續透過都更分回、容積獎勵、都市計畫回饋及整體開發留設社宅用地等多元方式，穩健提供新北市民居住資源，讓民眾安居。

城鄉局說，市府財源有限承購應有難度，倘若北市有意願出租，亦可透過加入包租代管計畫的方式，作為社會住宅使用。

國民黨新北市議員戴湘儀表示，聯開宅何去何從，北市府須用智慧解決，與任何人的未來政績無關，況且聯開宅與社宅性質、設立目的不同，相關資格規範都不一樣，過去北市就有多處聯開宅轉社宅，卻乏人問津的失敗案例，她不了解台北市議員為何做此提議，還牽扯當李四川未來競選的政績，北市府應研究出一個符合大家期待的方案，解決聯開宅問題。

民進黨新北市議員山田摩衣說，台北市統籌分配款明年多出442億元，用沒錢當理由來賣捷運聯開宅還債，簡直匪夷所思，蔣萬安守不住祖產，又不想擔炒作房價的罵名，但請不要叫新北市用市價收購，用來作為幫北市解套的方案。

新北范姓市民表示，捷運共構宅是政府的公有資產，應該是全民共有，不該拿來賤賣，若要當社會宅也應該以租用方式，不須賣給新北市府，就算捷運局賣了不會是李四川政績，只會帶來惡名。

