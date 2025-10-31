北市擬賣聯開宅償債 藍綠議員不支持

北市捷運局規畫出售捷運聯開宅償債，引發「社宅不足還要賣」疑慮，藍綠議員昨建議「兩條路」，第一賣回給都發局當社宅，第二發文問新北市府是否願買新北轄內聯開宅，還可成副市長李四川選新北政見；捷運局允諾回歸府級評估。

捷運局長鄭德發昨赴議會交通委員會表示，北市府為兼顧年輕族群租屋需求及捷運自償性債務長期償債計畫，聯開宅2房以下暫保留出租597戶，後續仍將視自償性經費償還適時檢討租售策略；擬出售3房以上住宅407戶及部分商辦199戶，估算到2036年底的自償性經費務，將從1492.29億元減少為996.03億元。

「北市府一邊要借錢蓋社宅，卻一邊把房子賣掉？」民進黨議員簡舒培建議，都發局直接買下捷運局的聯開宅來當社宅；委員會召集人游淑慧也說，都發局不如借錢去跟捷運局買聯開宅，市府是一體，還是可把帳算清楚。

國民黨議員徐弘庭表示，這五年房價漲不少，捷運局如果要滿足自償率，又要讓市府保有資產，就是直接賣給都發局，用社宅基金或住宅基金買。

鄭德發說，北市都發局僅能處理北市聯開宅，這次規畫要賣的聯開宅很多位於新北，如三重站257戶、中和高中站15戶等。

簡舒培說，捷運局可問新北市府要不要買來當社宅，甚至未來李四川去選新北市長，還可變成他的政見，各縣市政府要取得社宅都不簡單，聯開宅賣掉很可惜。

委員會最後附帶決議，要求市府盤點、研議聯開宅案，都發局可參與興建，或針對已蓋好聯開宅整批買走，解決租屋弱勢居住正義問題，也解決捷運自償率。

鄭德發表示，會分析議員想法，因屬於比較大的金融財務處理，是否由市府權購還要討論，不過債務就是債務，市府是否要這麼多債務，是後續要評估問題。