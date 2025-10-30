2025台北溫泉季啟動 沖繩EISA太鼓舞開場
台北市長蔣萬安、臺灣商圈產業觀光發展聯合總會總會長周水美、台北市溫泉發展協會理事長林致宇下午一起出席2025台北溫泉季啟動儀式，今年活動以「沖繩EISA太鼓祭」為主題，特別邀請日本沖繩北谷町太鼓舞祭表演團隊擔任主場演出，讓民眾感受太鼓舞震搣磅礡的節奏與熱烈氣氛。
「2025臺北溫泉季」10月30日至11月3日在新北投捷運站周邊熱鬧登場，在沖繩Eisa太鼓舞雄壯的鼓聲中正式揭開序幕。踩街遊行隊伍中，包括義方國小的「小神轎」、逸仙國小及華山小琴會的花笠舞蹈隊伍，以及YOYOMAN、YAMY、日本卡通IP「光之美少女」、代表北投溫泉的巫娃娃、北投安全褓姆波麗士娃娃等特色陣容。鼓聲、吟唱聲與三線琴的演奏聲交織迴盪於北投上空，為北投觀光注入全新活力與嶄新風貌。
今年活動內容精彩豐富，除了邀請來自日本的藝文團體帶來太鼓舞、花笠舞等傳統祭典表演外，現場還安排臺式明華園經典大戲、國標舞公益演出、親子電影院、懷舊金曲之夜、那卡西歡唱、東森YOYO家族表演，以及北投集章抽抽樂等活動。此外，現場設有超過50攤臺目聯合展攤，提供美食、溫泉優惠等多項好康。
