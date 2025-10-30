快訊

光復救災便當吃掉近億元？網開酸「難怪擋義煮團」 花蓮縣府發聲澄清

黃仁勳會面三星、現代董座 「1原因」指定要在這家連鎖餐廳

民進黨誰出戰？吳怡農表態參選台北市長 明赴黨中央遞交意願表

聽新聞
0:00 / 0:00

髒亂點煥然一新 淡水鄧公里美化環境營造溫馨社區

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
髒亂點經過整理後，讓這一處的路旁更加的美觀。 圖／紅樹林有線電視提供
髒亂點經過整理後，讓這一處的路旁更加的美觀。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區鄧公路旁，可以看到有一整排的仿木柵欄搭配著可愛有趣的捷運列車與居民圖案，這裡過去原本是一處被亂丟垃圾的髒亂點，經過鄧公里長的整理之後，也設置了許多美化裝置，現在更進化加入了繪本風格的造型圖案，營造出社區合樂的溫馨氣氛。

鄧公里長邱美津表示，過去這邊原本是被亂丟垃圾的髒亂點，經過一翻整理後，雖然一開始用了木製柵欄，但時間一久，木頭都破損嚴重，因此今年特別使用仿木的材質更新，並且加入了許多捷運列車與親子人物圖案，讓這一處的路旁更加的美觀。

邱美津也表示，在鄧公路旁，不只是有開心農場，還有許多美化裝置，這些都是透過里內志工，一點一滴的建構而成，讓社區原本不起眼的路邊髒亂點，變成美化環境的重要一環。

淡水

延伸閱讀

銀光好居五星標章兩獲獎 朱立倫：希望高齡者有選擇、有尊嚴、有幸福

歡慶61周年校慶 嶺東科大辦USR跨校成果聯展

淡水文中五用地 議員會勘爭取設籃球場與田徑場

民間力量投入偏鄉陪伴 嘉縣大埔和平社區打造孩子夢想基地

相關新聞

2025台北溫泉季啟動 沖繩EISA太鼓舞開場

台北市長蔣萬安、臺灣商圈產業觀光發展聯合總會總會長周水美、台北市溫泉發展協會理事長林致宇下午一起出席2025台北溫泉季啟...

髒亂點煥然一新 淡水鄧公里美化環境營造溫馨社區

新北市淡水區鄧公路旁，可以看到有一整排的仿木柵欄搭配著可愛有趣的捷運列車與居民圖案，這裡過去原本是一處被亂丟垃圾的髒亂點，經過鄧公里長的整理之後，也設置了許多美化裝置，現在更進化加入了繪本風格的造型圖案，營造出社區合樂的溫馨氣氛。

瑞芳區鄰長研習暨表揚活動 肯定前線夥伴辛勞與付出

新北市瑞芳區公所今(30)日舉行「鄰長行動服務知能研習暨績優鄰長表揚活動」，邀集全區鄰長齊聚一堂，共同學習與交流。瑞芳區的鄰長們平日扮演著輔佐里長的重要角色，不論是政令宣導、關懷訪視或各項民政業務的推動都需鄰長的協助，是基層行政不可或缺的力量。

貢寮福連里政令宣導暨敬老活動 結合社區清潔凝聚向心力

新北市貢寮區福連里今(30)日舉辦「政令宣導暨敬老活動」，吸引近三百位里民熱情參加，活動中除宣導多項市府重要政策外，並致贈敬老禮品給長者，表達對長輩的關懷與敬意。而為了維持社區整潔，活動前里長特別率領環保志工，針對里內大街小巷進行清掃，讓福連里環境維持整潔舒適，也展現團結合作的精神。

三芝古庄里體健設施老舊 議員爭取全面換新打造安全運動空間

三芝區古庄里的長輩聚會時總愛運動，不過活動中心後方的體健設施老舊，也讓使用的人相當不安全。為了要提供給居民安心、安全的運動環境，在市議員鄭宇恩的經費爭取下，近來古庄市民活動中心後方的體健設施全面翻新，完工後，市議員也到場試用，跟居民一起動一動。

智慧永續城市論壇 新北、高雄分享AI治理經驗

2025智慧永續城市國際論壇今天登場，高雄市分享如何以智慧交通疏散BLACKPINK等演唱會人潮，新北市介紹智慧停車、交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。