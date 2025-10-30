髒亂點煥然一新 淡水鄧公里美化環境營造溫馨社區

新北市淡水區鄧公路旁，可以看到有一整排的仿木柵欄搭配著可愛有趣的捷運列車與居民圖案，這裡過去原本是一處被亂丟垃圾的髒亂點，經過鄧公里長的整理之後，也設置了許多美化裝置，現在更進化加入了繪本風格的造型圖案，營造出社區合樂的溫馨氣氛。

鄧公里長邱美津表示，過去這邊原本是被亂丟垃圾的髒亂點，經過一翻整理後，雖然一開始用了木製柵欄，但時間一久，木頭都破損嚴重，因此今年特別使用仿木的材質更新，並且加入了許多捷運列車與親子人物圖案，讓這一處的路旁更加的美觀。

邱美津也表示，在鄧公路旁，不只是有開心農場，還有許多美化裝置，這些都是透過里內志工，一點一滴的建構而成，讓社區原本不起眼的路邊髒亂點，變成美化環境的重要一環。