智慧永續城市論壇 新北、高雄分享AI治理經驗

中央社／ 台北30日電
中央社主辦的「2025智慧永續城市國際論壇」30日在台北舉行，由中華民國運輸學會理事長邱裕鈞（右）主持焦點對談，由新北市交通局主秘朱建全（左起）、高雄市經發局副局長林廖嘉宏及光林智能科技公司總經理金海濤出席，對談分享智慧城市的交通遠見。中央社
中央社主辦的「2025智慧永續城市國際論壇」30日在台北舉行，由中華民國運輸學會理事長邱裕鈞（右）主持焦點對談，由新北市交通局主秘朱建全（左起）、高雄市經發局副局長林廖嘉宏及光林智能科技公司總經理金海濤出席，對談分享智慧城市的交通遠見。中央社

2025智慧永續城市國際論壇今天登場，高雄市分享如何以智慧交通疏散BLACKPINK等演唱會人潮，新北市介紹智慧停車、交通戰情室，業者則提到可運用AI適時調整交通號誌。

由中央社主辦的「2025智慧永續城市國際論壇」今天於集思交通部國際會議中心登場，活動以「以人為本、智慧賦能」為主題，「打通城市任督二脈：智慧城市的交通遠見」的焦點分享於下午舉行。

焦點分享由新北市政府交通局主任秘書朱建全、光林智能科技公司總經理金海濤、高雄市政府經濟發展局副局長林廖嘉宏擔任主講人，分享政府及企業AI治理經驗。

林廖嘉宏舉韓國女團BLACKPINK日前到高雄辦演唱會為例，表示現今生活與科技息息相關，高雄市透過演唱會及會展活動帶動智慧經濟及提升城市品牌。

林廖嘉宏說，高雄市府對BLACKPINK辦演唱會，除規劃單一協調窗口挺歌迷，還把高雄市公共建築規劃與演唱會主題同色系，並分享創造演唱會經濟4要點，包含場地媒合、行政協力、商業串聯、整合行銷。

林廖嘉宏表示，高雄市創造演唱會經濟，並針對活動規劃配套措施，如導入智慧交通完善配套以疏散歌迷，高雄市已把交通網路智慧化，讓工業大城邁向AI智慧經濟。

金海濤以自家公司當範例，表示公司規劃道路照明加號誌系統，因應智慧科技化時代，可規劃紅綠燈具備思考模式，就是透過AI及監視器下指令，掌握交通流量，適時調整號誌。

金海濤說，數據顯示，全球駕駛每年平均塞車為51小時，台北市則是一年約79小時，建議政府透過AI辨識加感測器，包含規劃可讓救難車先通行且能避免發生交通事故，並達到減碳效果。

朱建全則表示，新北市持續透過AI智慧治理城市及規劃交通措施，如新北市每天約有700多萬次旅行移動需求，民眾常以機車跨區通勤，但受過去都市計畫發展等影響，讓交通管理受限。

他表示，新北市規劃交通戰情室進行跨單位溝通模式，只要遇天災、重大事故或活動，就啟動戰情室進行彙整資料並提供指揮官決策，並推動如智慧路側停車設施等智慧化政策，透過科技設備提升交通治理對策。

3人分享後，中華民國運輸學會理事長邱裕鈞擔任主持人展開會談，討論如何兼顧城市發展及韌性、極端氣候影響、如何發展智慧交通等3議題。

金海濤認為，打通交通治理任督二脈，政府可透過規模化布建及優化成本集中化治理推動策略。林廖嘉宏說高雄市已透過AI掌握演唱會交通人車流。朱建全表示，科技化讓時間被壓縮，新北已進行交通治理轉型策略。

