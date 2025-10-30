快訊

瑞芳區鄰長研習暨表揚活動 肯定前線夥伴辛勞與付出

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區長頒發感謝狀與禮品，肯定鄰長們一年來的辛勞與奉獻。 圖／觀天下有線電視提供
新北市瑞芳區公所今(30)日舉行「鄰長行動服務知能研習暨績優鄰長表揚活動」，邀集全區鄰長齊聚一堂，共同學習與交流。瑞芳區的鄰長們平日扮演著輔佐里長的重要角色，不論是政令宣導、關懷訪視或各項民政業務的推動都需鄰長的協助，是基層行政不可或缺的力量。

活動中特別表揚由各里長推薦的績優鄰長，瑞芳區長楊勝閔親自頒發感謝狀與禮品，肯定他們一年來的辛勞與奉獻。

瑞芳區長楊勝閔表示，鄰長是區公所最前線的服務夥伴，感謝大家長期協助里長推動各項市政工作，無論是在防災宣導、環境清潔、弱勢關懷或政令傳達上，鄰長都發揮了關鍵作用。他強調，基層力量越強，政府服務就能越貼近民心。

此外，活動中也安排多項課程與講座，內容涵蓋防災應變、健康宣導、資源回收與長照服務等主題，讓鄰長們能夠吸取新知，提升服務民眾的能力與效率。現場氣氛熱絡，學習與表揚並重，展現瑞芳區基層治理的活力與向心力。

瑞芳 長照

2025台北溫泉季啟動 沖繩EISA太鼓舞開場

台北市長蔣萬安、臺灣商圈產業觀光發展聯合總會總會長周水美、台北市溫泉發展協會理事長林致宇下午一起出席2025台北溫泉季啟...

髒亂點煥然一新 淡水鄧公里美化環境營造溫馨社區

新北市淡水區鄧公路旁，可以看到有一整排的仿木柵欄搭配著可愛有趣的捷運列車與居民圖案，這裡過去原本是一處被亂丟垃圾的髒亂點，經過鄧公里長的整理之後，也設置了許多美化裝置，現在更進化加入了繪本風格的造型圖案，營造出社區合樂的溫馨氣氛。

瑞芳區鄰長研習暨表揚活動 肯定前線夥伴辛勞與付出

新北市瑞芳區公所今(30)日舉行「鄰長行動服務知能研習暨績優鄰長表揚活動」，邀集全區鄰長齊聚一堂，共同學習與交流。瑞芳區的鄰長們平日扮演著輔佐里長的重要角色，不論是政令宣導、關懷訪視或各項民政業務的推動都需鄰長的協助，是基層行政不可或缺的力量。

貢寮福連里政令宣導暨敬老活動 結合社區清潔凝聚向心力

新北市貢寮區福連里今(30)日舉辦「政令宣導暨敬老活動」，吸引近三百位里民熱情參加，活動中除宣導多項市府重要政策外，並致贈敬老禮品給長者，表達對長輩的關懷與敬意。而為了維持社區整潔，活動前里長特別率領環保志工，針對里內大街小巷進行清掃，讓福連里環境維持整潔舒適，也展現團結合作的精神。

三芝古庄里體健設施老舊 議員爭取全面換新打造安全運動空間

三芝區古庄里的長輩聚會時總愛運動，不過活動中心後方的體健設施老舊，也讓使用的人相當不安全。為了要提供給居民安心、安全的運動環境，在市議員鄭宇恩的經費爭取下，近來古庄市民活動中心後方的體健設施全面翻新，完工後，市議員也到場試用，跟居民一起動一動。

智慧永續城市論壇 新北、高雄分享AI治理經驗

2025智慧永續城市國際論壇今天登場，高雄市分享如何以智慧交通疏散BLACKPINK等演唱會人潮，新北市介紹智慧停車、交...

