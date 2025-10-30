瑞芳區鄰長研習暨表揚活動 肯定前線夥伴辛勞與付出

新北市瑞芳區公所今(30)日舉行「鄰長行動服務知能研習暨績優鄰長表揚活動」，邀集全區鄰長齊聚一堂，共同學習與交流。瑞芳區的鄰長們平日扮演著輔佐里長的重要角色，不論是政令宣導、關懷訪視或各項民政業務的推動都需鄰長的協助，是基層行政不可或缺的力量。

活動中特別表揚由各里長推薦的績優鄰長，瑞芳區長楊勝閔親自頒發感謝狀與禮品，肯定他們一年來的辛勞與奉獻。

瑞芳區長楊勝閔表示，鄰長是區公所最前線的服務夥伴，感謝大家長期協助里長推動各項市政工作，無論是在防災宣導、環境清潔、弱勢關懷或政令傳達上，鄰長都發揮了關鍵作用。他強調，基層力量越強，政府服務就能越貼近民心。

此外，活動中也安排多項課程與講座，內容涵蓋防災應變、健康宣導、資源回收與長照服務等主題，讓鄰長們能夠吸取新知，提升服務民眾的能力與效率。現場氣氛熱絡，學習與表揚並重，展現瑞芳區基層治理的活力與向心力。