貢寮福連里政令宣導暨敬老活動 結合社區清潔凝聚向心力

新北市貢寮區福連里今(30)日舉辦「政令宣導暨敬老活動」，吸引近三百位里民熱情參加，活動中除宣導多項市府重要政策外，並致贈敬老禮品給長者，表達對長輩的關懷與敬意。而為了維持社區整潔，活動前里長特別率領環保志工，針對里內大街小巷進行清掃，讓福連里環境維持整潔舒適，也展現團結合作的精神。

福連里長吳文益表示，敬老活動是福連里一年一度的重要盛會，不僅凝聚里民情感，也讓大家更加了解市府的各項政策。他特別準備了香酥大雞排與便當，與大家共同享用，場面溫馨又熱鬧。

貢寮區長柯建輝表示，福連里在吳里長帶領下，社區凝聚力強、活動多元，不僅推動環保、敬老，更積極配合市府政策，區公所將持續與里辦公處攜手合作，打造更宜居的生活環境。

市議員林裔綺也到場致意，肯定福連里長期用心經營里務，讓活動兼具歡樂與意義。她表示，市府提供多項福利政策與長者照顧措施，盼里民多加運用，讓生活更便利、更幸福。