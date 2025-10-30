三芝古庄里體健設施老舊 議員爭取全面換新打造安全運動空間

三芝區古庄里的長輩聚會時總愛運動，不過活動中心後方的體健設施老舊，也讓使用的人相當不安全。為了要提供給居民安心、安全的運動環境，在市議員鄭宇恩的經費爭取下，近來古庄市民活動中心後方的體健設施全面翻新，完工後，市議員也到場試用，跟居民一起動一動。

市議員鄭宇恩表示，聽到里長說活動中心後的體健設施需要改善，就請團隊前來瞭解里內居民的使用需求，現在新的體健設施完工，希望居民都可以使用設施拉拉筋，做運動。

試用體健設施的行程剛好碰上古庄里的聚會活動，市議員也在活動中跟著長輩一起跳舞運動。並且也帶來體健設施落成的好消息，鼓勵長輩與居民不只是做操跳舞，還可以去使用體健設施，鍛鍊不同的部位與肌肉。

三芝區長賴小萍說，全新的體健設施落成，有滑步設施、鍛鍊手部運動與單槓等等，未來若是有機會還可以設計規劃一系列的運動循環訓練，讓古庄里的居民與長輩都越動越健康、越動越有精神。