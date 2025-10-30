快訊

首屆總統盃3x3籃球總決賽周末登場 北市警將管制凱道、重慶南路

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
中正一警方公布交通管制圖。記者翁至成／翻攝
中正一警方公布交通管制圖。記者翁至成／翻攝

運動部成立後舉辦首屆「2025總統盃全民運動賽事3x3籃球賽」，歷經2個多月、4個分區預賽，由超過1千隊中脫穎而出的72支勁旅，在11月1日、2日於凱達格蘭大道進行總決賽，爭奪178萬的總獎金，轄區中正一警方公布交管圖，將管制凱達格蘭大道、重慶南路等路段，呼籲用路人配合管制。

中正一警方指出，10月31日10時起至11月2日24時止，將規劃交通疏導管制措施，相關車輛管制時段及範圍，包括第一階段場地布置及復原，31日10時起至11月2日24時止管制凱達格蘭大道（重慶南路至懷寧街）東、西雙向，懷寧街（寶慶路至凱達格蘭大道）北往南。

警方說，第二階段活動階段彈性擴大管制，包括11月1日16時45分至18時，11月2日15時30分至18時30分，管制重慶南路（寶慶路至貴陽街）南、北雙向，重慶南路與衡陽路口擴大管制北往南方向。

警方表示，本次活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段之各路線公車，由台北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，前揭各項活動交通管制訊息將隨時提供警察廣播電台插播路況報導，請駕駛人隨時留意收聽，提前改道行駛並避開管制區域。

交通管制 運動 公車

