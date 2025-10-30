快訊

北市議員提聯開宅賣新北成社宅「當李四川政見」 新北出招了

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
台北市議員建議位處新北的捷運聯開宅賣給新北當社宅，引發新北民代反彈。圖／聯合報資料畫面
北市府規畫出售捷運聯開宅還債，台北捷運局今至議會專案報告，議員質疑聯開宅資產看漲，不應賣到市場上，簡舒培說各縣市蓋社宅不易，建議將位處新北的聯開宅可發文新北是否願整批買，未來「可當李四川選新北政見」。儘管新北社宅不足，新北市府城鄉局表示，市府財政有限，樂見北市出租給新北。

新北市府城鄉局表示，目前新北已完工及興建與規劃中的社宅約3萬5千戶，依照中央規劃時程推進，新北市以多元取得方式增加社宅，除了政府自行興辦，持續透過都更分回、容積獎勵、都市計畫回饋及整體開發留設社宅用地等多元方式，穩健提供新北市民居住資源。

城鄉局表示，市府財源有限承購應有難度，倘若北市有意願出租，亦可透過加入包租代管計畫的方式，作為社會住宅使用。

國民黨新北市議員戴湘儀表示，北市聯開宅何去何從是北市府需用智慧解決，與任何人未來的政績無關，況且聯開宅與社宅性質、設立目的不同，連相關資格規範都不一樣，過去北市就有多處聯開宅轉社宅乏人問津的失敗案例，不解北市議員還做此提議，甚至牽扯當李四川未來競選的政績，台北市政府應有相當研究，相信會有一個符合大家期待的方案解決聯開宅問題。

民進黨新北市議員山田摩衣說，台北市統籌分配款明年多442億元，用沒錢當理由來賣捷運聯開宅還債，實在匪夷所思，蔣萬安守不住祖產，又不想擔炒作房價的罵名，但請不要叫新北市用市價收購來幫北市解套。

新北范姓民眾表示，捷運共構宅是政府的公有資產，應該是全民共有，不該拿來賤賣，若要當社會宅也應該以租用方式，不需要賣給新北市府，就算捷運局賣了資產更不會是李四川的政績，只會帶來惡名。

社宅 台北捷運

