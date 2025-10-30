廚房防火意識仍須提高 北市消籲人不離火5要訣

快訊

中央社／ 台北30日電

台北市消防局今天表示，統計1至9月火災原因，以電氣因素283件、占37.3%居首，其次為爐火烹調157件、占20.7%，提醒民眾仍須提高廚房防火意識，並謹記人不離火等5要訣。

北市消防局第一救災救護大隊今天發布新聞稿表示，根據北市今年1月至9月間火災原因，第一名為電氣因素283件、占37.3%，其次則為爐火烹調157件、占20.7%。

結果顯示，除了防範電氣火災，民眾仍須提高廚房防火意識。消防局說明，多數爐火烹調引起的火災，往往因短暫離開現場導致鍋底乾燒，或因煮食油溫過高釀成災禍；提醒「人離火熄」必須確實落實，即使再忙也別忘了隨手關火。

消防局建議，民眾可選用配備「熄火安全裝置」與「溫度感知裝置」爐具，當火焰意外熄滅或鍋底溫度異常升高時，能自動切斷瓦斯，有效降低風險，特別是家中有長者或孩童的家庭，更應提高用火安全意識。

消防局也分享廚房防火5要訣，分別為「人不離火」，烹煮時不可離開現場，確實落實人離火熄；「油不過熱」，油料添加適量、火力適中，避免油溫過高引燃；「鍋不滿溢」，避免湯汁溢出澆熄火焰。

以及，「煙道常清」，定期清潔抽油煙機，採用不燃材質與防油裝置；「警報早裝」，建議廚房安裝定溫式住宅火災警報器，可在異常升溫時及早示警。

火災 廚房 意識

相關新聞

騙補助？柳采葳：攤商電子支付交易次數達標即停收 北市府要查

北市府鼓勵所轄市場、商場和夜市設置電子支付，單月超過5筆以上交易，即可申請1千到2千元的獎勵金，但議員柳采葳指出，常接獲...

北市議員提聯開宅賣新北成社宅「當李四川政見」 新北出招了

北市府規畫出售捷運聯開宅還債，台北捷運局今至議會專案報告，議員質疑聯開宅資產看漲，不應賣到市場上，簡舒培說各縣市蓋社宅不...

髒亂點煥然一新 淡水鄧公里美化環境營造溫馨社區

新北市淡水區鄧公路旁，可以看到有一整排的仿木柵欄搭配著可愛有趣的捷運列車與居民圖案，這裡過去原本是一處被亂丟垃圾的髒亂點，經過鄧公里長的整理之後，也設置了許多美化裝置，現在更進化加入了繪本風格的造型圖案，營造出社區合樂的溫馨氣氛。

瑞芳區鄰長研習暨表揚活動 肯定前線夥伴辛勞與付出

新北市瑞芳區公所今(30)日舉行「鄰長行動服務知能研習暨績優鄰長表揚活動」，邀集全區鄰長齊聚一堂，共同學習與交流。瑞芳區的鄰長們平日扮演著輔佐里長的重要角色，不論是政令宣導、關懷訪視或各項民政業務的推動都需鄰長的協助，是基層行政不可或缺的力量。

貢寮福連里政令宣導暨敬老活動 結合社區清潔凝聚向心力

新北市貢寮區福連里今(30)日舉辦「政令宣導暨敬老活動」，吸引近三百位里民熱情參加，活動中除宣導多項市府重要政策外，並致贈敬老禮品給長者，表達對長輩的關懷與敬意。而為了維持社區整潔，活動前里長特別率領環保志工，針對里內大街小巷進行清掃，讓福連里環境維持整潔舒適，也展現團結合作的精神。

三芝古庄里體健設施老舊 議員爭取全面換新打造安全運動空間

三芝區古庄里的長輩聚會時總愛運動，不過活動中心後方的體健設施老舊，也讓使用的人相當不安全。為了要提供給居民安心、安全的運動環境，在市議員鄭宇恩的經費爭取下，近來古庄市民活動中心後方的體健設施全面翻新，完工後，市議員也到場試用，跟居民一起動一動。

