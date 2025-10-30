廚房防火意識仍須提高 北市消籲人不離火5要訣

台北市消防局今天表示，統計1至9月火災原因，以電氣因素283件、占37.3%居首，其次為爐火烹調157件、占20.7%，提醒民眾仍須提高廚房防火意識，並謹記人不離火等5要訣。

北市消防局第一救災救護大隊今天發布新聞稿表示，根據北市今年1月至9月間火災原因，第一名為電氣因素283件、占37.3%，其次則為爐火烹調157件、占20.7%。

結果顯示，除了防範電氣火災，民眾仍須提高廚房防火意識。消防局說明，多數爐火烹調引起的火災，往往因短暫離開現場導致鍋底乾燒，或因煮食油溫過高釀成災禍；提醒「人離火熄」必須確實落實，即使再忙也別忘了隨手關火。

消防局建議，民眾可選用配備「熄火安全裝置」與「溫度感知裝置」爐具，當火焰意外熄滅或鍋底溫度異常升高時，能自動切斷瓦斯，有效降低風險，特別是家中有長者或孩童的家庭，更應提高用火安全意識。

消防局也分享廚房防火5要訣，分別為「人不離火」，烹煮時不可離開現場，確實落實人離火熄；「油不過熱」，油料添加適量、火力適中，避免油溫過高引燃；「鍋不滿溢」，避免湯汁溢出澆熄火焰。

以及，「煙道常清」，定期清潔抽油煙機，採用不燃材質與防油裝置；「警報早裝」，建議廚房安裝定溫式住宅火災警報器，可在異常升溫時及早示警。