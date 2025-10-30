聽新聞
土城暫緩發展區都計公展啟動 最快115年啟動區段徵收
新北市土城暫緩發展區開發再邁一步。位於金城路二段附近、面積約14.67公頃的「土城暫緩發展區區段徵收範圍都市計畫變更案」，已於今辦理公展，展期30天。城鄉局表示，若展覽期間順利、無民眾陳情，最快可於115年啟動區段徵收作業，為捷運土城站周邊發展補上最後一塊拼圖。
城鄉局長黃國峰表示，土城暫緩發展區是捷運土城站周邊最後一塊尚未開發的區域，隨著鄰近重劃區與司法園區陸續完成，該地區將配合軍事禁建解除，以區段徵收方式推動整體開發，帶動周邊都市機能串聯。他形容，這裡是「縫合土城都市發展的最後一塊拼圖」。
根據城鄉局規劃，開發後將取得約8.14公頃公共設施用地，包括3.84公頃公園綠地、2公頃學校用地，並規畫興建約600戶社會住宅，結合托育、托老等公益設施，滿足居民就學與生活需求，提升生活品質。
為因應未來「暫緩區」與「司法園區」人口大量遷入，明德路將拓寬至20公尺，以銜接司法園區主幹道，改善交通流量。城鄉局也強調，開發案特別著重人行安全，未來將規劃完善學校周邊人行系統與通學廊道，並在西側通往捷運土城站的步行空間留設7公尺以上開放區域，打造安全舒適的步行環境。
城鄉局指出，將於11月13日在土城區公所7樓禮堂舉辦說明會，開放公民與團體表達意見。若無陳情意見，最快明年可啟動區段徵收，正式推動開發。相關資料可至城鄉發展局官網「都市計畫公告」專區查詢。
