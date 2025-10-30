快訊

騙補助？柳采葳：攤商電子支付交易次數達標即停收 北市府要查

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員柳采葳。圖／取自柳采葳臉書
台北市議員柳采葳。圖／取自柳采葳臉書

北市府鼓勵所轄市場、商場和夜市設置電子支付，單月超過5筆以上交易，即可申請1千到2千元的獎勵金，但議員柳采葳指出，常接獲民眾反映無法使用，或商家拒收，疑似攤商交易數達標後即停收，形同騙補助。北市產發局長陳俊安表示，未來會加強查核。

柳采葳下午在議會財建部門質詢指出，小型零售業與傳統市場攤商的電子支付，是構建北市「電子支付城市」的最後1哩路，北市由市場處管轄的44處市、商場及17處夜市、4處地下街，雖設有電子支付，仍屢遭民眾反映無法實際使用或商家拒收。

柳采葳說，根據統計，市場處為提高攤商使用電子支付，除單月只要超過5筆以上的交易，即可申請獎勵金，甚至針對過去未曾申請獎勵金的攤商，提供新設獎勵金2千元，但獎勵政策上路3年，編列預算及實際成效皆連年下降，至今年10月執行率僅38%，地下街商家申請次數更僅3次，這項政策推行「表面熱、實際冷」。

北市產發局長陳俊安指出，推動後攤商建置和使用，仍有改進空間，以夜市來說，觀光導向的夜市，使用率比較高，但社區型的市場，消費者還是比較習慣使用現金。至於攤商在達標後即停止接受電子支付，產發局未來會加強查核。

市場處長黃宏光表示，使用率不佳的原因，部分是消費者習慣使用現金，另一個原因是攤商認為使用時有額外的手續費，使用上就會變得比較保守，另一因素就是受現金流影響，因為攤商進貨大多是用現金。

