綠議員喊話市府擴大敬老卡可泡溫泉、合作藥局消費 侯友宜：會再評估

聯合報／ 記者江婉儀林媛玲／新北即時報導
新北市議會今天總質詢，民進黨議員針對社福議題討論。記者江婉儀／攝影
新北市議會今天總質詢，民進黨議員針對社福議題討論。記者江婉儀／攝影

新北市議會今天總質詢，民進黨議員針對社福議題討論，針對新北敬老愛心卡使用範圍應該擴大，包含可泡溫泉、合作藥局，也可擴大補助國道客運使用，另也希望市府將敬老愛心卡改成季結制度。市長侯友宜表示，明年預算有再增加，會慢慢提升，財政劃分法補助款拿到後，要先做主要大項目。

新北邁入超高齡社會，65歲以上長者已達79萬人，議員山田摩衣表示，爭取「敬老愛心卡」可用於泡溫泉與合作藥局，讓長輩能以點數享受更多健康與便利服務，因新北擁有豐富的溫泉資源，泡湯有助促進血液循環、放鬆身心，若能結合敬老卡使用，將更符合長輩健康需求，只要是對長輩有幫助的事，就該以「只有想不到、沒有做不到」的態度去規畫。

侯友宜表示，這部分會請社會局研議評估，新北會努力多做，不會少做。敬老卡明年編列了26億多元，比去年增加了6億多元，如果財劃法有多一點就可以開放，針對點數能否提高也會討論，除了藥局，包含農會超商等，這部分要慢慢提升，會先把其他大項目先做。

陳乃瑜指出，關心敬老愛心卡擴大補助國道客運使用，明年就要上路了，但現階段路線盤點、和客運業者洽談，都還未有相關配套，呼籲市府要加快速度。

林銘仁表示，目前敬老愛心卡有開放計程車減免，但是合作的計程車數量不足，三峽偏遠的山區常常叫不到能抵扣敬老愛心卡的計程車，希望市府改善。侯友宜答詢，會盡量朝多元化方向來做。鍾鳴時表示，有超過1.2萬輛車服務，如果叫不到車，也希望向市府反映以便改善。

林銘仁也提到，許多長者表示下雨天不方便出門，敬老愛心卡若當月沒用完，點數就歸零，希望市府能將目前敬老愛心卡月結制度改為季結。侯友宜表示，還是鼓勵長輩們出門使用敬老卡，不要累積不用點數，別都待在家裡，要盡量用。

愛心 侯友宜

