北市議員提議聯開宅賣新北當社宅 「當李四川政見！」

北市府規畫出售捷運聯開宅，引發社宅不足還要賣疑慮。捷運局今專案報告，議員質疑，未來資產看漲，不支持聯開宅賣到市場，可賣給都發局當社宅，房留公家，但因北市許多聯開宅在新北，簡舒培建議，各縣市蓋社宅不容易，可發文新北看是否願整批買，未來「可當李四川選新北政見」。

北市捷運工程局今赴議會交通委員會工作報告，對於聯開宅的處理原則，局長鄭德發表示，北市府為兼顧年輕族群租屋需求、及捷運自償性債務長期償債計畫，聯開宅後續處理，原則是2房以下暫保留出租597戶，後續仍將視自償性經費償還適時檢討租售策略，並維持出租住宅及商辦1477戶，約占現戶數約7成。

至於目前規畫的處分標的，為今年以後分回的聯開宅272億元及未涉及現有承租戶，擬以基地別全部戶數提報處分；至於現有出租部分，擬出售3房以上住宅407戶及部分商辦199戶。捷運局以此原則估算，若出售新分回的聯開宅及3房以上住宅及部分商辦，捷運局到125年底的30年自償性經費債務將從1492.29億元，減少為996.03億元。

不過議員簡舒培質疑，審計部曾糾正過聯開宅賦予社宅責任，要捷運局考慮當社宅很奇怪，不過社宅也是借錢蓋房子，「北市府一邊要借錢蓋房子，卻一邊要把房子賣掉？」市府內部有沒有整體考量，是否有建議都發局直接買下捷運局的聯開宅來當社宅？

召集人游淑慧也提到，都發局與其不如借錢蓋房子，不如借錢去跟捷運局買聯開宅，市府儘管是一體，但還是可把帳算清楚；徐弘庭也表示，美國已經在做QE，資產價格應該會往上走，聯開宅賣掉就沒有了，這五年房價漲不少，捷運局如果要滿足自償率，又要讓市府保有資產，將房子留在公家，就是直接賣給都發局，由都發局用社宅基金或住宅基金買，捷運局又可以滿足自償率。

不過局長鄭德發說，北市都發局僅能處理北市的聯開宅，這次規畫要賣的聯開宅很多位於新北，議員簡舒培說，捷運局可以去問一下新北市府要不要買，這個都可以都新北的社宅，甚至未來李四川去選，或許可以變成他的政見，「不管哪一個政府，要取得社宅都不簡單，聯開宅賣掉真的很可惜，因為未來資產價值上升程度絕對會比利息高。」

議員汪志冰則支持捷運局出售，認同聯開宅有其使用方式與預期目標責任，與社宅很不一樣，非公益性質使用，「香蕉就是香蕉，芭樂就是芭樂」，公益性質易放難收，希望回歸正軌。

捷運局長鄭德發表示，會再來分析議員提出的想法，因涉及政策，還是要回歸市府討論，因這屬於比較大的金融財務處理，還是需要後續政策討論。不過至少大家認同聯開宅非社宅，至於是否由市府權購，還要後續討論。不過債務就是債務，是否市府要這麼多債務，這是後續要評估的問題。