環狀線南環段Y03站開工 11月1日起木柵路二段車道縮減要改道

雙北合作的環狀線南北環段已在去年全數決標，陸續動工。鄰近北市文山區木柵公園的南環段CF670區段標Y03車站即將施工，捷運局今預告，11月1日至後年7月木柵路2段部分路段雙向車道縮減，請用路人改走木新路、興隆路等。

南環段全長約5.73公里，共6站，採地下方式，路線從文湖線動物園站起，沿新光路穿越山區接秀明路二段，經政治大學校內四維道，穿越景美溪後，行經木新路再接木柵路，進入新北市區，沿新店榮工廠地周邊地區工業區旁的防汛道路，續西行在民權路與第一階段路線大坪林站銜接，並可轉乘新店線。

北市捷運局表示，南環段CF670區段標Y03車站位在文山區木柵路2段與138巷交口的木柵路下方，將施工包含擋土排樁、南側人行道削減、排水箱涵改道，11月1日起木柵路2段92號至102號架設圍籬，雙向僅維持1個車道通行。

捷運局說，該階段工程施作期程，預定11月1日至2027年7月31日，後續仍有各階段施工，請用路人行經工區配合依速限行駛，遵循導引標誌及現場指揮人員指示，並請多利用大眾運輸工具。

捷運局指出，木柵路1、2、3段已於8月起陸續進行各站施工，建議用路人改走木新路、興隆路、萬芳路、下崙路及忠順街，避免壅塞。