快訊

59歲坣娜病逝！胰臟癌真的沒有症狀嗎？醫揭2大重要觀察指標別輕忽

坦尚尼亞雜貨輪私運肉品來台 高雄外海攔截百餘噸…4櫃已發臭

快玩！Google搜尋慶萬聖節「2025小精靈特別版」登場、1鍵上班開玩

輝達效應帶動 南港躍升台北新核心

文／ 國泰提供

先前備受矚目的北市科技園區（北士科）T17、T18 地上權標案，曾一度被視為輝達（NVIDIA）在台總部的熱門選址，由於仍在談判過程中尚未確定。然而，正當外界還在為北士科的選擇感到惋惜時，「AI 教父」黃仁勳早已將目光鎖定在台北市的另一塊潛力板塊「南港」，消息指出，輝達研發中心不僅已確定進駐，其位於南港的全新辦公室更將在 11 月中旬啟用。

據悉，輝達已承租「潤泰玉成大樓」3 樓至 17 樓，面積佔比約 67%，並簽下長達十年的租約；就在輝達成為最大租戶後，持股 70% 的潤泰創新開發卻決議擬處分該棟建物，市場估價高達新台幣 200 億元，輝達從潛在買家轉為超級租客，是對南港的肯定，而辦公室窗外的一片獨特景觀，也意外讓對面「國泰 SkyPark」新建案成為市場熱議的「輝達宅」。

南港不僅是高鐵、台鐵、捷運三鐵共構的樞紐地位，更匯集了南港展覽館、台北流行音樂中心、國家生技研究園區等指標建設，當地龐大的產業鏈與就業機會，早已吸引潤泰、國泰、聯強、台肥等大型集團投入鉅資佈局，數百億規模的開發案此起彼落，推升南港地價與房價水漲船高，當輝達選擇南港作為擴張版圖的核心，無疑是再次確認了南港在台北未來發展藍圖中的關鍵角色，產業群聚的磁吸效應將進一步擴大。

有就業人口，住宅需求就越加強盛，這波熱潮中，最受矚目的便是與輝達研發中心僅隔著一座 2.5 公頃新新公園的國泰建設指標案「國泰 SkyPark」。從輝達研發中心高層向外望去，視線正好越過整片公園綠帶，將「國泰 SkyPark」獨特的建築設計與城市天際線盡收眼底；這片被市場譽為「黃金視野」的景觀，成為輝達高階主管的窗前日常，更創造了「與 AI 巨擘為鄰」的稀缺價值，永久棟距的開闊景觀，加上公園第一排的優勢，讓「國泰 SkyPark」在輝達進駐消息確定後，市場詢問度瞬間飆升，成為高資產族群眼中，兼具地段、景觀與未來性的收藏品。

隨著輝達正式遷入，數千名高薪科技菁英的到來，勢必將帶動周邊的居住、消費與生活機能需求全面升級，當市場還在討論北士科的下一步時，南港已是現在進行式；從產業龍頭的辦公場域，到高階人才的理想居所，一條以輝達為核心的價值鏈已然成形。這片從輝達辦公室望出去的窗景，不僅是企業版圖的延伸，更直接預告了南港不動產市場下一波的增值前景，其後續帶動的連鎖反應，正牽動著整個台北房市的目光。

北士科 辦公室 北市 台北流行音樂中心 菁英

相關新聞

環狀線南環段Y03站開工 11月1日起木柵路二段車道縮減要改道

雙北合作的環狀線南北環段已在去年全數決標，陸續動工。鄰近北市文山區木柵公園的南環段CF670區段標Y03車站即將施工，捷...

輝達效應帶動 南港躍升台北新核心

先前備受矚目的北市科技園區（北士科）T17、T18 地上權標案，曾一度被視為輝達（NVIDIA）在台總部的熱門選址，由於仍在談判過程中尚未確定。然而，正當外界還在為北士科的選擇感到惋惜時，「AI 教父

12公尺「水豚君」現身碧潭！新北打造療癒系地景展

新北市新店碧潭再添打卡新亮點！由新北市觀旅局主辦的碧潭地景裝置展「呆在碧潭の水豚君」11月1日起登場，展期至12月28日...

2025新北歡樂耶誕城即將開城 板橋周邊散步地圖揭曉

全台最受期待的冬季盛典「2025新北歡樂耶誕城」即將於11月14日登場，今年主題結合紅遍全球的國際級人氣IP「LINE ...

停車場誤放行被收錢惹民怨 議會要北市研擬15到30分免費

許多開車族應都有過進停車場，才發現剩身障婦幼車位，被迫出場經驗，不到15分鐘就被要求收費，北市議員提案要求公有停車場全面...

25年沒調過…台北市里長福利來了「自強活動費」補助擬增4千

台北市里長自強活動費用補助，自民國88年至今，都為6000元，已25年未調整過。台北市議員林杏兒今在市議會民政委員會提案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。