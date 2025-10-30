輝達效應帶動 南港躍升台北新核心

先前備受矚目的北市科技園區（北士科）T17、T18 地上權標案，曾一度被視為輝達（NVIDIA）在台總部的熱門選址，由於仍在談判過程中尚未確定。然而，正當外界還在為北士科的選擇感到惋惜時，「AI 教父」黃仁勳早已將目光鎖定在台北市的另一塊潛力板塊「南港」，消息指出，輝達研發中心不僅已確定進駐，其位於南港的全新辦公室更將在 11 月中旬啟用。

據悉，輝達已承租「潤泰玉成大樓」3 樓至 17 樓，面積佔比約 67%，並簽下長達十年的租約；就在輝達成為最大租戶後，持股 70% 的潤泰創新開發卻決議擬處分該棟建物，市場估價高達新台幣 200 億元，輝達從潛在買家轉為超級租客，是對南港的肯定，而辦公室窗外的一片獨特景觀，也意外讓對面「國泰 SkyPark」新建案成為市場熱議的「輝達宅」。

南港不僅是高鐵、台鐵、捷運三鐵共構的樞紐地位，更匯集了南港展覽館、台北流行音樂中心、國家生技研究園區等指標建設，當地龐大的產業鏈與就業機會，早已吸引潤泰、國泰、聯強、台肥等大型集團投入鉅資佈局，數百億規模的開發案此起彼落，推升南港地價與房價水漲船高，當輝達選擇南港作為擴張版圖的核心，無疑是再次確認了南港在台北未來發展藍圖中的關鍵角色，產業群聚的磁吸效應將進一步擴大。

有就業人口，住宅需求就越加強盛，這波熱潮中，最受矚目的便是與輝達研發中心僅隔著一座 2.5 公頃新新公園的國泰建設指標案「國泰 SkyPark」。從輝達研發中心高層向外望去，視線正好越過整片公園綠帶，將「國泰 SkyPark」獨特的建築設計與城市天際線盡收眼底；這片被市場譽為「黃金視野」的景觀，成為輝達高階主管的窗前日常，更創造了「與 AI 巨擘為鄰」的稀缺價值，永久棟距的開闊景觀，加上公園第一排的優勢，讓「國泰 SkyPark」在輝達進駐消息確定後，市場詢問度瞬間飆升，成為高資產族群眼中，兼具地段、景觀與未來性的收藏品。

隨著輝達正式遷入，數千名高薪科技菁英的到來，勢必將帶動周邊的居住、消費與生活機能需求全面升級，當市場還在討論北士科的下一步時，南港已是現在進行式；從產業龍頭的辦公場域，到高階人才的理想居所，一條以輝達為核心的價值鏈已然成形。這片從輝達辦公室望出去的窗景，不僅是企業版圖的延伸，更直接預告了南港不動產市場下一波的增值前景，其後續帶動的連鎖反應，正牽動著整個台北房市的目光。