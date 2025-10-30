12公尺「水豚君」現身碧潭！新北打造療癒系地景展

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
由新北市觀旅局主辦的碧潭地景裝置展「呆在碧潭の水豚君」11月1日起登場，展期至12月28日止。圖／新北市觀旅局提供
新北市新店碧潭再添打卡新亮點！由新北市觀旅局主辦的碧潭地景裝置展「呆在碧潭の水豚君」11月1日起登場，展期至12月28日止。此次邀請日本超人氣插畫IP「水豚君（KAPIBARASAN）」來台，打造長達58天的療癒系秋冬盛會。白天可欣賞可愛造景，夜晚6時至10時則亮起柔和燈光，帶給遊客截然不同的視覺體驗。

觀旅局表示，今年展出焦點為高達12公尺的巨型「水豚君」水上裝置，為全台首次登場，氣勢與可愛度兼具，成為遊客爭相拍照的焦點。展區採「水陸雙亮點」設計，水上有巨型主角「水豚君」，陸地則由牠的好友「駱馬君」登場陪伴，兩者相映成趣。碧潭東岸廣場還聚集「水豚仔」、「懷特小姐」、「熱血君」、「暴走君」與「陽光君」等人氣角色，營造溫馨團聚氛圍；而碧潭吊橋下的迎賓牆更是拍照必訪點，讓遊客一抵達就能感受滿滿萌力。

除了地景展外，系列活動同樣精彩。11月1日至2日率先登場的「小青新咖啡節」將結合香氣與音樂打造悠閒氛圍；11月1日晚間地景展正式揭幕，並搭配絢爛煙火秀，重現「水豚君」與飼育員小哥仰望夜空的浪漫場景，為碧潭夜色增添詩意。此外，展期期間每逢周末假日，還有「水豚君快閃店」販售碧潭限定周邊商品與特色點心，並設有可愛拍照區，讓粉絲一次收藏角色魅力與在地風光。

觀旅局表示，本次活動經嚴謹授權程序，將國際級IP與新北自然景觀結合，打造最高規格的旅遊體驗。市府希望透過「水豚君」與夥伴們的療癒能量，讓民眾在碧潭這片湖光山色間，享受悠閒愉快的秋冬時光，感受新北觀光的創意與溫度。

水豚 碧潭

