2025新北歡樂耶誕城即將開城 板橋周邊散步地圖揭曉

全台最受期待的冬季盛典「2025新北歡樂耶誕城」即將於11月14日登場，今年主題結合紅遍全球的國際級人氣IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」。除主燈區活動外，新北市觀旅局同步推出「板橋周邊散步地圖」，邀請民眾白天探訪在地文化、夜晚感受璀璨燈海，享受板橋一日遊的城市魅力。

觀旅局表示，耶誕城主要燈區橫跨市民廣場、站前廣場、萬坪公園、府中廣場及板橋轉運站，每年都吸引國內外遊客朝聖。今年活動燈飾與主題IP結合，將打造夢幻互動空間，讓遊客白天拍萌照、夜晚賞燈光秀，留下獨一無二的冬季記憶。

除了燈區外，觀旅局也推薦遊客順遊板橋在地景點。「板橋435藝文特區」以繽紛傘景與噴泉廣場成為親子休閒首選；鄰近的新北市濕地故事館與台灣玩具博物館，則讓旅客一邊遊玩、一邊體驗自然生態與童年記憶；而橫跨板橋、新莊兩地的新月橋，更是騎單車與賞夜景的絕佳路線。

此外，鄰近市府的「板橋放送所」經活化再利用，成為集劇場、文學與餐飲於一體的藝文據點，適合午後小憩；「林本源園邸」則以典雅園林與古建築美景，展現板橋深厚人文底蘊，讓遊客在古今交錯中體驗城市風華。夜幕低垂後，「湳雅觀光夜市」美食飄香，從蚵仔煎、臭豆腐到異國河粉與古巴三明治一應俱全，為旅程畫下最道地的句點。