快訊

59歲坣娜病逝！胰臟癌真的沒有症狀嗎？醫揭2大重要觀察指標別輕忽

坦尚尼亞雜貨輪私運肉品來台 高雄外海攔截百餘噸…4櫃已發臭

快玩！Google搜尋慶萬聖節「2025小精靈特別版」登場、1鍵上班開玩

聽新聞
0:00 / 0:00

2025新北歡樂耶誕城即將開城 板橋周邊散步地圖揭曉

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
「湳雅觀光夜市」，匯聚各式美食，為旅客帶來豐富多元的味蕾驚喜。圖／新北市觀旅局提供
「湳雅觀光夜市」，匯聚各式美食，為旅客帶來豐富多元的味蕾驚喜。圖／新北市觀旅局提供

全台最受期待的冬季盛典「2025新北歡樂耶誕城」即將於11月14日登場，今年主題結合紅遍全球的國際級人氣IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」。除主燈區活動外，新北市觀旅局同步推出「板橋周邊散步地圖」，邀請民眾白天探訪在地文化、夜晚感受璀璨燈海，享受板橋一日遊的城市魅力。

觀旅局表示，耶誕城主要燈區橫跨市民廣場、站前廣場、萬坪公園、府中廣場及板橋轉運站，每年都吸引國內外遊客朝聖。今年活動燈飾與主題IP結合，將打造夢幻互動空間，讓遊客白天拍萌照、夜晚賞燈光秀，留下獨一無二的冬季記憶。

除了燈區外，觀旅局也推薦遊客順遊板橋在地景點。「板橋435藝文特區」以繽紛傘景與噴泉廣場成為親子休閒首選；鄰近的新北市濕地故事館與台灣玩具博物館，則讓旅客一邊遊玩、一邊體驗自然生態與童年記憶；而橫跨板橋、新莊兩地的新月橋，更是騎單車與賞夜景的絕佳路線。

此外，鄰近市府的「板橋放送所」經活化再利用，成為集劇場、文學與餐飲於一體的藝文據點，適合午後小憩；「林本源園邸」則以典雅園林與古建築美景，展現板橋深厚人文底蘊，讓遊客在古今交錯中體驗城市風華。夜幕低垂後，「湳雅觀光夜市」美食飄香，從蚵仔煎、臭豆腐到異國河粉與古巴三明治一應俱全，為旅程畫下最道地的句點。

觀旅局呼籲民眾前往耶誕城與周邊景點，建議多加利用台鐵、高鐵、客運與捷運等大眾運輸工具，避開車潮、輕鬆遊板橋。

「台灣玩具博物館」館藏上萬件各世代的流行童玩，讓人重溫童年美好時光！圖／新北市觀旅局提供
「台灣玩具博物館」館藏上萬件各世代的流行童玩，讓人重溫童年美好時光！圖／新北市觀旅局提供
「新北市濕地故事館」提供深度體驗的環境教育場域，傳遞溼地對生態環境的重要性。圖／新北市觀旅局提供
「新北市濕地故事館」提供深度體驗的環境教育場域，傳遞溼地對生態環境的重要性。圖／新北市觀旅局提供
「板橋放送所」是早期五大廣播設施之一，現地進駐著多個劇場與舞團，讓古蹟活化變身成藝文基地。圖／新北市觀旅局提供
「板橋放送所」是早期五大廣播設施之一，現地進駐著多個劇場與舞團，讓古蹟活化變身成藝文基地。圖／新北市觀旅局提供
「板橋435藝文特區」環繞綠地與噴泉，搭配繽紛傘景與藝術展，是全家共享探索樂趣的絕佳去處！圖／新北市觀旅局提供
「板橋435藝文特區」環繞綠地與噴泉，搭配繽紛傘景與藝術展，是全家共享探索樂趣的絕佳去處！圖／新北市觀旅局提供
「新月橋」為行人與自行車打造的景觀橋樑，是散步、騎行及賞夕陽夜景的絕佳去處！圖／新北市觀旅局提供
「新月橋」為行人與自行車打造的景觀橋樑，是散步、騎行及賞夕陽夜景的絕佳去處！圖／新北市觀旅局提供

景點

延伸閱讀

新北推行人友善區年底再添蘆洲段 議員籲補足斷點

板橋民生地下道延宕引民怨 侯友宜盼115年底完工

捷運板南線擠爆下月起增1班次 再增加新列車時間表今曝光

白沙屯媽祖10月31日起遶境新北土城板橋 警交通管制

相關新聞

環狀線南環段Y03站開工 11月1日起木柵路二段車道縮減要改道

雙北合作的環狀線南北環段已在去年全數決標，陸續動工。鄰近北市文山區木柵公園的南環段CF670區段標Y03車站即將施工，捷...

輝達效應帶動 南港躍升台北新核心

先前備受矚目的北市科技園區（北士科）T17、T18 地上權標案，曾一度被視為輝達（NVIDIA）在台總部的熱門選址，由於仍在談判過程中尚未確定。然而，正當外界還在為北士科的選擇感到惋惜時，「AI 教父

12公尺「水豚君」現身碧潭！新北打造療癒系地景展

新北市新店碧潭再添打卡新亮點！由新北市觀旅局主辦的碧潭地景裝置展「呆在碧潭の水豚君」11月1日起登場，展期至12月28日...

2025新北歡樂耶誕城即將開城 板橋周邊散步地圖揭曉

全台最受期待的冬季盛典「2025新北歡樂耶誕城」即將於11月14日登場，今年主題結合紅遍全球的國際級人氣IP「LINE ...

停車場誤放行被收錢惹民怨 議會要北市研擬15到30分免費

許多開車族應都有過進停車場，才發現剩身障婦幼車位，被迫出場經驗，不到15分鐘就被要求收費，北市議員提案要求公有停車場全面...

25年沒調過…台北市里長福利來了「自強活動費」補助擬增4千

台北市里長自強活動費用補助，自民國88年至今，都為6000元，已25年未調整過。台北市議員林杏兒今在市議會民政委員會提案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。