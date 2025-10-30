停車場誤放行被收錢惹民怨 議會要北市研擬15到30分免費

許多開車族應都有過進停車場，才發現剩身障婦幼車位，被迫出場經驗，不到15分鐘就被要求收費，北市議員提案要求公有停車場全面建置15至30分鐘緩衝免費，並舒緩區域交通壅塞。交通局表示，會授權管理員從寬放行，議會則要求交通局研議無管理員場站需有免費緩衝機制。

北市議員洪婉臻提案，公有停車場應秉持公有利益，建立入場15至30分鐘緩衝免費機制，避免民眾因車位不足而立即離場仍遭收費的不當情形，並有效舒緩區域交通壅塞問題，緩衝時間得依照個區域特性適度調整。

對於議員提案，停管處長劉瑞麟說，因北市停車需求多，路外停車場供給無法滿足需求，導致很多場站都要排隊，目前學校蓋停車場都已有30分鐘免費，也提供有計程車這樣服務。不過對於停車場誤放行車輛進場，卻發現沒有車位，會同意授權由管理員針對誤入放行。

不過提案議員洪婉臻對停管處的說法保持存疑，表示學校周邊停車場都有30分鐘免費緩衝機制？還有授權管理員，停車場哪來的人力，很多停車場根本沒有人在，要停管處不要想得這麼樂觀。

議員簡舒培也同意提案，因若停車場滿了就不會開放進場，不會有擋住其他格位問題，甚至如果有人短時間圖方便，就在路邊亂臨停，道路交通就會更混亂，可以研議開放停車場有免費的緩衝機制。

交通委員會召集人游淑慧說，很多民間停車場都有緩衝時間，不贊成路外停車場開放短時間臨停，但緩衝機制是兩回事，不應該公有停車場比民間停車場更苛刻。

針對議員提案公有停車場訂定免費15至30分鐘的免費緩衝機制，召集人游淑慧裁示先請停管處研議；另外，學校幼兒園附近要有免費30分鐘機制；至於若沒管理員在的停車場，研議就要開放緩衝系統設定。