快訊

59歲坣娜病逝！胰臟癌真的沒有症狀嗎？醫揭2大重要觀察指標別輕忽

坦尚尼亞雜貨輪私運肉品來台 高雄外海攔截百餘噸…4櫃已發臭

快玩！Google搜尋慶萬聖節「2025小精靈特別版」登場、1鍵上班開玩

停車場誤放行被收錢惹民怨 議會要北市研擬15到30分免費

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市議員提案要求公有停車場全面建置15至30分鐘緩衝免費，並舒緩區域交通壅塞。交通局表示，會授權管理員從寬放行，議會則要求交通局研議無管理員場站需有免費緩衝機制。圖／聯合報系資料照
北市議員提案要求公有停車場全面建置15至30分鐘緩衝免費，並舒緩區域交通壅塞。交通局表示，會授權管理員從寬放行，議會則要求交通局研議無管理員場站需有免費緩衝機制。圖／聯合報系資料照

許多開車族應都有過進停車場，才發現剩身障婦幼車位，被迫出場經驗，不到15分鐘就被要求收費，北市議員提案要求公有停車場全面建置15至30分鐘緩衝免費，並舒緩區域交通壅塞。交通局表示，會授權管理員從寬放行，議會則要求交通局研議無管理員場站需有免費緩衝機制

北市議員洪婉臻提案，公有停車場應秉持公有利益，建立入場15至30分鐘緩衝免費機制，避免民眾因車位不足而立即離場仍遭收費的不當情形，並有效舒緩區域交通壅塞問題，緩衝時間得依照個區域特性適度調整。

對於議員提案，停管處長劉瑞麟說，因北市停車需求多，路外停車場供給無法滿足需求，導致很多場站都要排隊，目前學校蓋停車場都已有30分鐘免費，也提供有計程車這樣服務。不過對於停車場誤放行車輛進場，卻發現沒有車位，會同意授權由管理員針對誤入放行。

不過提案議員洪婉臻對停管處的說法保持存疑，表示學校周邊停車場都有30分鐘免費緩衝機制？還有授權管理員，停車場哪來的人力，很多停車場根本沒有人在，要停管處不要想得這麼樂觀。

議員簡舒培也同意提案，因若停車場滿了就不會開放進場，不會有擋住其他格位問題，甚至如果有人短時間圖方便，就在路邊亂臨停，道路交通就會更混亂，可以研議開放停車場有免費的緩衝機制。

交通委員會召集人游淑慧說，很多民間停車場都有緩衝時間，不贊成路外停車場開放短時間臨停，但緩衝機制是兩回事，不應該公有停車場比民間停車場更苛刻。

針對議員提案公有停車場訂定免費15至30分鐘的免費緩衝機制，召集人游淑慧裁示先請停管處研議；另外，學校幼兒園附近要有免費30分鐘機制；至於若沒管理員在的停車場，研議就要開放緩衝系統設定。

停車場 機制 議員

延伸閱讀

輝達進駐T17、18要付多少權利金？游淑慧估算金額 局長讚：懂行情

游淑慧被控誹謗京華城容積違失「金流異常」 北檢不起訴

有人認了？郝龍斌控境外網攻擊.. 游淑慧：證實AI造假介選

賴清德提中華民國2次、台灣51次 游淑慧諷：做台灣國父夢

相關新聞

環狀線南環段Y03站開工 11月1日起木柵路二段車道縮減要改道

雙北合作的環狀線南北環段已在去年全數決標，陸續動工。鄰近北市文山區木柵公園的南環段CF670區段標Y03車站即將施工，捷...

輝達效應帶動 南港躍升台北新核心

先前備受矚目的北市科技園區（北士科）T17、T18 地上權標案，曾一度被視為輝達（NVIDIA）在台總部的熱門選址，由於仍在談判過程中尚未確定。然而，正當外界還在為北士科的選擇感到惋惜時，「AI 教父

12公尺「水豚君」現身碧潭！新北打造療癒系地景展

新北市新店碧潭再添打卡新亮點！由新北市觀旅局主辦的碧潭地景裝置展「呆在碧潭の水豚君」11月1日起登場，展期至12月28日...

2025新北歡樂耶誕城即將開城 板橋周邊散步地圖揭曉

全台最受期待的冬季盛典「2025新北歡樂耶誕城」即將於11月14日登場，今年主題結合紅遍全球的國際級人氣IP「LINE ...

停車場誤放行被收錢惹民怨 議會要北市研擬15到30分免費

許多開車族應都有過進停車場，才發現剩身障婦幼車位，被迫出場經驗，不到15分鐘就被要求收費，北市議員提案要求公有停車場全面...

25年沒調過…台北市里長福利來了「自強活動費」補助擬增4千

台北市里長自強活動費用補助，自民國88年至今，都為6000元，已25年未調整過。台北市議員林杏兒今在市議會民政委員會提案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。