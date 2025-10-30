25年沒調過…台北市里長福利來了「自強活動費」補助擬增4千

快訊

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市議會民政委員會提案調整台北市里長自強活動費用。記者楊正海／攝影
北市議會民政委員會提案調整台北市里長自強活動費用。記者楊正海／攝影

北市里長自強活動費用補助，自民國88年至今，都為6000元，已25年未調整過。台北市議員林杏兒今在市議會民政委員會提案，從現行6000元提高到1萬元，民政局陳永德表示，預算一年增加180幾萬，承諾會向市府爭取。　

林杏兒指出，台北市里長自強活動費用補助，一直未調整過，許多基層里長反映，以目前台北市的物價、休閒消費行情水準來衡量，確實明顯有偏低的情形。她說，里長旅遊，以前可以3日遊，現在連2日遊都不夠了，應適當調整，以符合現行國內消費及物價水準。

林杏兒說，以目前台北市現有456里來計算，里長每年自強活動補助上調4000元，市府每年將增加180餘萬元，對市府的預算應不致於產生排擠效應，且可以讓平日在基層努力為市府推動市政建設的里長，能夠獲得更好的自強活動品質。

陳永德表示，上任後已陸續調整里、鄰長福利，現在只剩下里長自強活動費用補助這一項，從6千變1萬，台北市有456里，預算增加180幾萬，應該沒問題。他會向市長報告，希望市長能成全，180幾萬應該沒問題。 議員許淑華也說，市長應該會答應，也希望民政局近期就能處理好。

