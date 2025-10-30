中央砍新北捷運補助款90億元 新北決定這樣做
中央因「財劃法」修正導致地方一般性補助款面臨刪減，引發各縣市反彈，新北市長侯友宜日前表示，新北市捷運建設經費遭中央大幅刪減達90億元，相當砍了原補助額度72%，對新北市重大捷運建設造成嚴重影響，他強調新北絕對會承擔不會推託。
新北市捷運局長李政安表示，當初新北市向中央提報捷運建設計畫補助款時，原申請補助124.07 億元，但中央僅核列補助 34.09 億，共刪減約90 億元，刪減比例達 72.52%。
李政安說，為確保捷運工程進度順利推動不受影響，新北市將優先以市款代墊 75.79 億元，另針對部分捷運路網橫跨台北市與基隆，其餘約15億元需由基隆與台北補足。至於明年（115年度）被中央刪減缺額，將納入116年向中央補助款爭取補足。
