新北濕地「濕地藝術季」展期倒數到11月4日 周末導覽限量登場
秋意漸濃，新北最具詩意的藝術盛會「2025新北濕地藝術季—種籽之旅」自10月4日開幕以來，吸引大批民眾參與。新北市高灘處提醒，展期只到11月4日，並於每周六、日下午4點推出「新海二期人工濕地導覽」，目前僅剩最後兩場導覽梯次，名額有限，呼籲民眾把握機會。
高灘處長黃裕斌表示，今年藝術季以「種籽之旅」為主題，透過藝術家創作象徵希望的種籽在濕地中萌芽，傳遞守護自然與永續共生的理念。展區結合多件大型裝置與互動作品，融合濕地地景與生態特色，讓濕地搖身一變成為「自然美術館」。藝術品不僅吸引民眾駐足欣賞，也成為親子共遊與拍照打卡的熱門景點，成就藝術與自然相互交融的美好體驗。
高灘處指出，導覽活動由「濕地珍水志工」帶領民眾親臨現場，認識人工濕地的淨水原理與生態多樣性，深度了解濕地如何兼顧生態、教育與防災等功能。期盼透過藝術與生態導覽的雙重體驗，讓更多市民了解濕地的重要性，進一步培養對環境永續的關懷與行動力。
展期進入倒數，高灘處也推薦民眾來訪藝術季之餘，不妨順道前往鄰近的新月橋漫步。橋上及新月廣場設有可愛的「兔兔Q」裝置展至10月31日，是大小朋友秋日拍照的絕佳景點。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言