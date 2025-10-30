新北濕地「濕地藝術季」展期倒數到11月4日 周末導覽限量登場

秋意漸濃，新北最具詩意的藝術盛會「2025新北濕地藝術季—種籽之旅」自10月4日開幕以來，吸引大批民眾參與。新北市高灘處提醒，展期只到11月4日，並於每周六、日下午4點推出「新海二期人工濕地導覽」，目前僅剩最後兩場導覽梯次，名額有限，呼籲民眾把握機會。

高灘處長黃裕斌表示，今年藝術季以「種籽之旅」為主題，透過藝術家創作象徵希望的種籽在濕地中萌芽，傳遞守護自然與永續共生的理念。展區結合多件大型裝置與互動作品，融合濕地地景與生態特色，讓濕地搖身一變成為「自然美術館」。藝術品不僅吸引民眾駐足欣賞，也成為親子共遊與拍照打卡的熱門景點，成就藝術與自然相互交融的美好體驗。

高灘處指出，導覽活動由「濕地珍水志工」帶領民眾親臨現場，認識人工濕地的淨水原理與生態多樣性，深度了解濕地如何兼顧生態、教育與防災等功能。期盼透過藝術與生態導覽的雙重體驗，讓更多市民了解濕地的重要性，進一步培養對環境永續的關懷與行動力。