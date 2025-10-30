快訊

川習會登場 習近平籲讓中美關係這艘大船平穩前行

防堵非洲豬瘟…機場入境「取消免檢疫通道」 石崇良：一律查核

CNN：台灣憂美支持動搖 考慮換駐美代表加強與川普圈子互動

聽新聞
0:00 / 0:00

新北推行人友善區年底再添蘆洲段 議員籲補足斷點

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
蘆洲空中大學至蘆洲國小區段預計年底前完成，並將增設標誌、標線及轉角外推人行道等設施。記者張策／攝影
蘆洲空中大學至蘆洲國小區段預計年底前完成，並將增設標誌、標線及轉角外推人行道等設施。記者張策／攝影

新北市交通局盤點境內行人熱區，針對醫療院所、學校、機關及大眾運輸場站等人潮密集區，推動設置「行人友善區」，並在無法設置人行道且人流較多的巷弄規畫「行人優先區」，增設實體減速設施，營造安全舒適的步行空間。今年8月已完成板橋忠孝國中連接後埔國小的街廓，預計年底前將完成蘆洲區空中大學連接蘆洲國小的行人友善區。

新北市議員黃桂蘭表示，空中大學至蘆洲國小的改善工程雖尚未正式啟動，但整體人行環境已逐步完善，僅剩光華路中段銜接尚未完成，「如果這段補上，整個人行廊道就會美輪美奐、行人權益更有保障。」

她指出，近年市府積極改善學校周邊行人空間，包括蘆洲國小、仁愛國小、成功國小等學區周邊皆已拓寬人行道，讓學童上下學廊道更安全便利，即便工程期間帶來不便，民眾多能理解市府用心。她並提到，中正路尾端通往總站的友善廊道工程也正在施工，完工後將進一步提升整體通行安全與市容景觀。

而新北市議員顏蔚慈則提醒，市府推動行人友善區應全面檢視周邊路口，避免掛一漏萬。光華里長李鵬毅也反映，目前規畫未納入光華路口，導致人行道銜接不完整、行人被迫與車爭道，呼籲市府將該路口一併納入整平與連貫施作。

顏蔚慈進一步指出，除人行道整建外，交通號誌與標線也需同步改善，應增設照明、警示標線及停讓標誌，讓駕駛提前減速，真正落實行人友善。

交通局回應，依據內政部「行人交通安全設施條例」，市府正依道路層級建立規畫原則，透過標線人行道、減速設施及時段性徒步區等多元手段，打造連續、無障礙的安全步行環境。

交通局指出，114年將完成兩處友善區規畫，除板橋忠孝國中及後埔國小外，蘆洲空中大學至蘆洲國小區段預計年底前完成，並將增設標誌、標線及轉角外推人行道等設施；115年預計再新增4處地點，持續擴大行人友善環境範圍。

蘆洲空中大學至蘆洲國小區段預計年底前完成，並將增設標誌、標線及轉角外推人行道等設施。記者張策／攝影
蘆洲空中大學至蘆洲國小區段預計年底前完成，並將增設標誌、標線及轉角外推人行道等設施。記者張策／攝影
蘆洲空中大學至蘆洲國小區段預計年底前完成，並將增設標誌、標線及轉角外推人行道等設施。記者張策／攝影
蘆洲空中大學至蘆洲國小區段預計年底前完成，並將增設標誌、標線及轉角外推人行道等設施。記者張策／攝影
蘆洲空中大學至蘆洲國小區段預計年底前完成，並將增設標誌、標線及轉角外推人行道等設施。記者張策／攝影
蘆洲空中大學至蘆洲國小區段預計年底前完成，並將增設標誌、標線及轉角外推人行道等設施。記者張策／攝影

人行道 行人

延伸閱讀

新北107處養豬場設備老舊 民代籲市府協助業者轉型升級

影／驚悚畫面曝光！蘆洲客貨車載4人撞進萊爾富 82歲翁送醫

稱吃了感冒藥…新北蘆洲汽車撞進萊爾富超商 警方釐清中

豪雨來襲是否停班課 新北：可授權各區自行決定

相關新聞

新北推行人友善區年底再添蘆洲段 議員籲補足斷點

新北市交通局盤點境內行人熱區，針對醫療院所、學校、機關及大眾運輸場站等人潮密集區，推動設置「行人友善區」，並在無法設置人...

申請受保樹遭砍 北市修法最高罰10萬

北市老樹多，常因開發衝突釀紛爭。議會法規會昨審議通過「台北市樹木保護自治條例」修正草案，避免老樹在列管保護前空窗期遭砍伐...

樹倒殃及人、車 北市研議路樹天災責任險

極端天氣影響，北市近年天災樹倒波及行人、車輛案件漸增。議員認為，天災財損傷亡意外險不賠、國賠成功案件也不多，市府應主動幫...

北市敬老卡點數將加碼 可抵掛號費

台北市長蔣萬安昨在重陽節宣布明年7月起比照新北市，敬老愛心卡升級加碼，每月點數從480點增加到600點，長者可用於折抵聯...

新北首創銀髮實境秀 長輩玩SUP

台灣已邁入高齡化社會，新北社會局首創銀髮實境節目「高年級超進化」昨開播。第一集長輩們直衝貢寮福隆海水浴場，挑戰獨木舟與S...

行人、高齡者友善區 新北年底前將增2處

新北市推動高齡行人友善區，透過降速與號誌改善打造安全步行環境。新北有近80萬名長者，目前新北設置3處行人及高齡者友善示範...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。