新北推行人友善區年底再添蘆洲段 議員籲補足斷點
新北市交通局盤點境內行人熱區，針對醫療院所、學校、機關及大眾運輸場站等人潮密集區，推動設置「行人友善區」，並在無法設置人行道且人流較多的巷弄規畫「行人優先區」，增設實體減速設施，營造安全舒適的步行空間。今年8月已完成板橋忠孝國中連接後埔國小的街廓，預計年底前將完成蘆洲區空中大學連接蘆洲國小的行人友善區。
新北市議員黃桂蘭表示，空中大學至蘆洲國小的改善工程雖尚未正式啟動，但整體人行環境已逐步完善，僅剩光華路中段銜接尚未完成，「如果這段補上，整個人行廊道就會美輪美奐、行人權益更有保障。」
她指出，近年市府積極改善學校周邊行人空間，包括蘆洲國小、仁愛國小、成功國小等學區周邊皆已拓寬人行道，讓學童上下學廊道更安全便利，即便工程期間帶來不便，民眾多能理解市府用心。她並提到，中正路尾端通往總站的友善廊道工程也正在施工，完工後將進一步提升整體通行安全與市容景觀。
而新北市議員顏蔚慈則提醒，市府推動行人友善區應全面檢視周邊路口，避免掛一漏萬。光華里長李鵬毅也反映，目前規畫未納入光華路口，導致人行道銜接不完整、行人被迫與車爭道，呼籲市府將該路口一併納入整平與連貫施作。
顏蔚慈進一步指出，除人行道整建外，交通號誌與標線也需同步改善，應增設照明、警示標線及停讓標誌，讓駕駛提前減速，真正落實行人友善。
交通局回應，依據內政部「行人交通安全設施條例」，市府正依道路層級建立規畫原則，透過標線人行道、減速設施及時段性徒步區等多元手段，打造連續、無障礙的安全步行環境。
交通局指出，114年將完成兩處友善區規畫，除板橋忠孝國中及後埔國小外，蘆洲空中大學至蘆洲國小區段預計年底前完成，並將增設標誌、標線及轉角外推人行道等設施；115年預計再新增4處地點，持續擴大行人友善環境範圍。
