樹倒殃及人、車 北市研議路樹天災責任險

極端天氣影響，北市近年天災樹倒波及行人、車輛案件漸增。議員認為，天災財損傷亡意外險不賠、國賠成功案件也不多，市府應主動幫路樹保天災險，保障市民權益。法務局表示，已研議天災責任險並與壽險公司洽談，但理賠仍要看市府有無責任，會研議加快程序。

市府統計，近5年北市因天災樹木傾倒導致民眾財損有122件，其中95件進入國賠程序，最終僅27件賠償；人為肇事意外險共理賠107件。相較下，天災造成損傷卻無法賠償情況明顯多於人為因素。

議員林珍羽說，極端天氣影響下，愈來愈多路樹傾倒壓傷人車，只要下大雨就常出現傷亡或財損，然而現行市府對路樹只保公共意外險，若天災多不會理賠，民眾只能申請國賠，但訴訟耗時3至6年不等，最終獲賠案件也不多。

她說，現階段民眾只能買「天災險」自保，市府應設立「天災損害補償基金」，做為因應極端天氣的臨時救助金，並與公股保險公司研議「天災險」，只要市府有責任，民眾就應該受保護。

法務局長連堂凱說，路樹未來會增加「天災責任險」，若路樹傾倒，經檢測有褐根病等其他人為因素，確認市府有責任就會理賠，否則若市府無責，還要投入公務預算用保險分擔市民財產損失，財政上會有很大負擔。