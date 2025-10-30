聽新聞
申請受保樹遭砍 北市修法最高罰10萬

聯合報／ 記者楊正海／台北報導

北市老樹多，常因開發衝突釀紛爭。議會法規會昨審議通過「台北市樹木保護自治條例」修正草案，避免老樹在列管保護前空窗期遭砍伐，認定程序包括3個工作天內會勘，3個月完成認定，因故可延長一次。認定期間內砍伐、破壞老樹，最高開罰10萬元。

修正草案同時新增緊急情況，無法及時會勘得立即派員逕列為暫定受保護樹木，以1個月為限。最快下周送大會討論。

去年北市木柵路一段238巷有4棵正申請保護程序的老樹，卻遭建商快速砍除；2019年新北市湳雅夜市都更，2棵達列管標準的老樹也被建商砍掉，當時市府人員和員警都在場，卻因樹在私人土地，只能眼睜睜看老樹倒下。

台北市金華國中今年9月興建風雨操場，申請移除校內大王椰子等32棵樹木，先砍5棵，校友和樹保團體緊急援引樹保條例「具歷史文化珍稀價值」，爭取到樹木和風雨操場共存。北市因而推動修正樹保自治條例。

上周審查時，因樹木生長特徵和速度差異大，因此對保護樹木認定標準修正為「分科」，依闊葉、針葉樹及桑科榕屬樹種的樹高、直徑及樹胸圍規定不同。

市府版新增條文原定認定期間以4個月為限，必要時得延長1次，最長可達8個月，召集人、議員吳世正質疑時間太長，應在保護樹木和人民權益做一個平衡，議員秦慧珠也認為半年期限比較適合。

文化局長蔡詩萍說，經討論，改為應於3個工作天內派員現場會勘，認定期間以3個月為限，並自首次派員進行現場會勘時起算，必要時得延長1次，若未於期滿前完成認定程序，就失去暫定受保護樹木效力。

另外，若遇有緊急情況無法及時進行現場會勘程序，主管機關得立即派員逕列為暫定受保護樹木，期間以1個月為限。

