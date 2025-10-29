聽新聞
行人、高齡者友善區 新北年底前將增2處

聯合報／ 記者張策／新北報導
新北目前設置3處高齡行人友善區，啟用後周邊事故件數下降。圖為中和四號公園周邊示範區。圖／新北市交通局提供
新北市推動高齡行人友善區，透過降速與號誌改善打造安全步行環境。新北有近80萬名長者，目前新北設置3處行人及高齡者友善示範區，經統計周邊事故件數減26%，今年底前預計在板橋第一運動場、永和仁愛公園周邊增設。

交通局說明，前年先在中和四號公園周邊啟用首處示範區，去年再於新莊體育園區及林口吉祥公園完成，共設置3處行人及高齡者友善示範區，主要作法是全面降速至30公里、增設螢光底「當心行人」標誌、寬化及綠底化行穿線、行人早開與專用時相設計，並要求機車退出騎樓，營造安全舒適步行環境。未來將整合推動「高齡友善區」與「行人友善區」，打造兼顧長者與行人的安全通行網絡。

交通局補充，過去國土署未將「行人友善區」列入分類，今年內政部正式建立標準，讓地方政府得以依據規範推動規畫。市府將整合推動高齡友善區與行人友善區，統一設計與管理，持續優化人行環境，打造安全、順暢的步行城市。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥指出，行人友善區的推動應以「點、線、面」方式擴散，透過觀察各區成效，挑選最有效的措施擴大應用至其他地區。

