新北首創銀髮實境秀 長輩玩SUP

台灣已邁入高齡化社會，新北社會局首創銀髮實境節目「高年級超進化」昨開播。第一集長輩們直衝貢寮福隆海水浴場，挑戰獨木舟與SUP立槳運動，顛覆大家對「老」的刻板印象，用行動證明「沒有老化，只有進化」，老了才正要開始玩。

社會局表示，第一集節目由董至成「董月花」、王少偉、林莎與「新北高年級生」組隊出任務，面臨豔陽天、浪勢大考驗，連年輕人都直呼體力吃不消，沒想到長輩們卻喊著「衝啊！」拚勁十足，划槳上陣。有人跌進水裡卻笑著再爬上板、有人展現領導力擬出遊戲對戰策略，兼具笑料與感動。

「一開場我就輸了！」王少偉笑說，原以為錄影過程可以輕鬆，沒想到這些阿公阿嬤比想像中還厲害。林莎則表示，這次拍攝讓她重新定義「活力」，長輩們不只體能好，更有「玩心」與勇氣，願意嘗試、享受挑戰，很難不被長輩的熱情感染。

65歲高年級生唐莉玲雖然不會游泳，卻勇於嘗試SUP立槳運動。她笑說，一開始有些緊張，又不想錯過難得機會，「站起來的那一刻真的超有成就感，深深感受到人生65歲才正要開始！」

高年級超進化是全台首創以銀髮族為主角的實境節目，分6集單元，藝人帶領長輩體驗從水上運動、冰上挑戰到戶外溯溪、垂降等「超進化任務」，讓觀眾看見不一樣的高年級人生。