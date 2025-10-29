聽新聞
北市敬老卡點數將加碼 可抵掛號費

聯合報／ 記者洪子凱林佳彣林媛玲／連線報導

台北市長蔣萬安昨在重陽節宣布明年7月起比照新北市，敬老愛心卡升級加碼，每月點數從480點增加到600點，長者可用於折抵聯醫掛號費，服務範圍也持續規畫擴大，比如讓長者冬天可以用來泡溫泉，最快今年底成行；至於點數累計，蔣萬安也同意精算後研議。

北市社會局推估，點數加碼約需增加2.45億元經費；敬老卡點數陸續開放台鐵擴大站點且提高補助，增加桃園機場捷運、輕軌、100多條國道客運路線及場館，目前敬老卡點數可以在12項交通運具及66處場館使用，使用範圍為全國之最。

議員郭昭巖、李明賢質詢，敬老卡約只7%用完點數，提高到600點還是用不完，長者大多希望增加更多場址或允許累積點數。蔣萬安說，會再精算、研議看可否累計，但政策是鼓勵長者走出來，1個月內用完。

社會局指出，今年起中低收入戶及領有本市中低收入敬老卡點數可扣抵北市聯醫門診掛號費，明年起將擴及一般長者，也將增加聯合醫院院外門診14處，共計21處門診可接受刷卡扣50點。

王姓長者說，政策最有感是聯醫掛號費補貼，畢竟年紀大身體不好，比較常出入醫院，掛號費是不小負擔，若能夠扣抵點數不無小補。

新北市65歲長者逼近80萬人，老年人口將邁向20%大關，市長侯友宜今年9月宣布明年起敬老愛心卡將加碼點數及擴大在北北基桃宜使用範圍，1月起可搭國道客運，也可用來扣抵國民運動中心、市立聯合醫院與29區衛生所掛號費；2月起提高台鐵單趟30點至150點、計程車單趟從65點提高至85點。敬老愛心卡從480點加碼至600點於7月上路。

敬老卡 蔣萬安

