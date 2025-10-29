三重果菜市場改建爭議 侯友宜將找民代共同面對

中央社／ 新北29日電

三重果菜市場原地重建或遷建爭議，民進黨市議員陳啟能認為應原地重建。市長侯友宜在議會答詢，總質詢後將找三重、蘆洲民代溝通，共同面對。

新北市議會今天進行市政總質詢，陳啟能表示，蘆洲人口近20萬人，卻沒有一家地區醫院可即時收治傷患。主要是原規劃的醫院預定地原位於「蘆洲南北側農業區通盤檢討案」範圍內，因市府將原為公園用地變更為三重果菜市場遷建的銀河灣，導致都市計畫變更延宕多年。

他表示，內政部國土管理署在9月25日會議中明確指出，正式立場仍為三重果菜市場應原地重建，若新北市府執意遷建，必須依法撤回重啟、重辦公展與說明會。陳啟能要求三重果菜市場應依原都更案原地重建。

侯友宜表示，內政部已要求再公展及與地方溝通、交通評估，市府都會去做，將在市政總質詢結束後，找時間跟三重、蘆洲的立委和議員一起坐下來，好好溝通，共同面對。

