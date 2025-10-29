新北防汛奪「天下城市治理卓越獎」 AI預警提前2小時

面對極端氣候帶來的強降雨挑戰，新北市靠「AI智慧防汛系統」搶得先機，成功將防汛工作數位化、行動化，不僅讓防災效率大幅提升，更在今榮獲「天下雜誌」「城市治理卓越獎」環境保護組首獎，成為全國唯一獲獎的水利單位。水利局強調，這項創新成果讓防汛決策從過去的被動救災，轉為主動應變，整體反應速度提前至少2小時，展現以科技打造韌性城市的實力。

水利局長宋德仁表示，過去一遇大雨，防汛人員須衝往現場掌握情況，但資訊分散、時差大，常影響判斷。如今只需一支手機即可即時掌握全市607處監測點的水情與影像。智慧防汛平台結合「全時監測、AI判斷、即時推播」3大功能，每分鐘可處理6萬筆數據，並同步傳至29區公所，提高防汛應變速度。平台同時導入AI抽水判斷，目前已應用於8座抽水站，將傳統的水位判讀進化為結合上下游水情資訊的智慧決策，確保抽水機組能即時啟動，發揮最大排洪效益。

除軟體升級外，新北市在硬體面亦同步強化。水利局指出，全市16座抽水站已導入預抽制度，可提前騰出57.8萬噸滯洪空間；9所「透保水校園」則提供4.8萬噸蓄洪容量。再加上早在2016年率全國之先制定「透水保水自治條例」，要求開發案設置透保水設施，累積容量達223.7萬噸，公私協力共創近300萬噸滯洪量能，打造更具韌性的防洪城市。

宋德仁強調，系統效能已多次在實際案例中驗證。以去年8月15日新莊午後驟雨為例，平台在降雨初期即推播警示，指揮中港抽水站及排洪閘門啟動，成功將雨水分流入河廊滯洪，迅速解除積水。事後民眾在社群平台留言肯定市府反應迅速，評審團也給予高度評價。