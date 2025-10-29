北市敬老卡480點每月僅7%用完 議員憂：提高至600點還是用不完

快訊

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
今天重陽節，北市宣布明年7月起加碼敬老愛心卡點數至600點，國民黨議員李明賢揭露目前每月480點僅7％長者用完，憂600點還是用不完。記者林佳彣／攝影
今天重陽節，北市宣布明年7月起加碼敬老愛心卡點數，每月480點將增至600點，也正與溫泉業者洽談，盼冬天讓長者泡溫泉也能以點數折抵。藍營議員揭露，目前每月僅7％長者用完，憂600點還是用不完，建議增加場址，提供誘因。

議員李明賢表示，敬老愛心卡點數目前480點，市府希望長者可出門，也補貼運具。市府稱要跟民間業者聯繫，讓長者到北投泡溫泉，但他認為誘因不足，目前每月只有7%長者用完，平均點數才用213點，提高至600點還是用不完，建議增加如美術館、故宮等藝文場址，否則不出門還是不出門，另有民眾反映用不完，市府要思考如何鼓勵使用。

蔣萬安允諾研議，他說，政策目的是鼓勵長者走出來，希望盡量用完點數、不希望累積，目前只有7%用完或有些用一半、三分之二、三分之一等，會精算評估，也將依現實狀況，了解如何提供更多誘因。社會局長姚淑女補充，新政策會觀察一段時間，再來了解狀況。

溫泉 議員 李明賢 重陽節

