淡水文中五用地 議員會勘爭取設籃球場與田徑場
新北市淡水區人口發展快速，在地里長就表示，新市鎮幅員廣大，就有許多居民向他反應，新市鎮缺乏一個公有籃球場地以及可以運動的田徑場，因此日前特別到新市二路四段的文中五用地會勘，就在目前完工的足球場旁邊，爭取新設一座標準的籃球場地，期盼將這裡規劃成一座新市鎮居民的運動園區。
崁頂里長吳庭岳表示，在這塊地上不僅有目前正在蓋的足球場地，未來旁邊若能夠再增加一座籃球場，以及親子運動場，將這裡打造成為新市鎮的運動場域，都是很好的規劃方向。而這次會勘不僅是有體育局、教育局及區公所參與，新北市議員鄭宇恩也表示，確實在新市鎮的運動需求隨著人口增加，未來也會與市府來爭取經費，進行籃球場的設置。
新北市議員鄭宇恩表示，新市鎮居民過去一直有籃球場及田徑跑道場地的使用需求，而目前這一塊文中五用地，教育局短期內並沒有使用需求，因此希望可以設置一座跑道中間是規劃籃球場設施，而未來也會向中央及地方相關單位來爭取經費，期盼可以帶給新市鎮居民完善的運動環境。
