四百長輩齊聚 石門老梅里重陽餐會打疫苗兼宣導

重陽佳節，石門區老梅社區發展協會今年為了讓長輩能夠在特別的佳節一起慶祝與敘舊，特別舉辦餐會邀請社區裡的長輩都來用餐，總共四百位的長輩齊聚，場面相當盛大。而石門區內的機關也紛紛把握餐會人數眾多，帶來疫苗施打、防詐與防範非洲豬瘟等相關資訊，就是希望長輩不只是聚會用餐，還能獲得新知。

老梅社區發展協會理事長許寶祿說，這次特別辦餐會就是希望將長輩都聚在一起，聊聊天、話家常，也希望可以讓跟著兒女到外地居住的長輩，有機會可以回家鄉與許久未見的鄰居敘舊，度過一個難忘的重陽佳節。

趁著長輩齊舉的活動，石門區衛生所也開啟行動施打疫苗服務，讓長輩參與活動也能增添保護力。還有石門區的清潔隊也來向長輩們說明因應非洲豬瘟，廚餘不回收，若是家中有廚餘應該要打包好直接丟垃圾車。

石門區長吳家兆表示，難得的大型長輩聚會，也特別為長輩帶來明年新北市敬老愛心卡的點數擴大福利資訊，祝福長輩們都能夠在地樂活，未來可以持卡多多外出走動，不論是搭車旅遊還是到國民運動中心休閒運動都相當不錯的選擇。